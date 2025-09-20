باشگاه خبرنگاران جوان - ویژه برنامه‌های زنده و گفت‌و‌گو محور با رویکرد روایت تاریخ جنگ تحمیلی و پاسخ به شبهات، فیلم‌های سینمایی دفاع مقدسی، مستند، نماهنگ‌های دفاع مقدس بخشی از تدارک سیما در هفته دفاع مقدس است که از ۳۱ شهریور تا ۶ مهر ماه روی آنتن می‌رود.

شبکه یک سیما

به مناسبت هفته دفاع مقدس قسمت‌های جدیدی از مجموعه «حماسه خوان» به تهیه‌کنندگی احمد صداقت‌منش از شنبه ۲۹ شهریور ماه تا پنجشنبه، هر شب ساعت ۲۰ و جمعه شب ساعت ۲۳ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد. غلامرضا علیزاده، مجتبی دیده بان، گلعلی بابایی، جعفر جهروتی زاده، کریم مطهری، اکبر زمانی، محمد حسین شمشیرگر زاده و تیسیر سلیمان از جمله مهمانان این برنامه خواهند بود.

«حماسه خوان» به میزبانی عبدالله نظری تولید گروه حماسه و مقاومت هر شب ساعت ۲۰ از شبکه یک پخش می‌شود. علاوه بر برنامه «حماسه خوان»، مستند‌هایی در خصوص دفاع مقدس از شبکه یک سیما روی آنتن خواهد رفت. مستند «گردان تخریب» شنبه شب ساعت ۲۳ روی آنتن خواهد رفت.

همچنین برخی برنامه‌های شبکه از جمله «صبح بخیر ایران»، «سیمای خانواده» و «ایران امروز» به مناسبت ایام هفته دفاع مقدس با دعوت از یادگاران دفاع مقدس و پخش میان برنامه ها، با فضای منعطف و متفاوت پخش خواهند شد.

شبکه دو سیما

همچنین برنامه‌های «صبحانه ایرانی» و «عصر خانواده» با رویکردی منعطف و گفت‌و‌گو‌های صمیمی به یادآوری ارزش‌های دفاع مقدس خواهند پرداخت.

علاوه بر این، فیلم‌های سینمایی با موضوع هفته دفاع مقدس و بازگشایی مدارس و همچنین مستند‌های دفاع مقدس در جدول پخش شبکه دو جای گرفته‌اند تا بینندگان با تماشای آنها، هم شور بازگشت به مدرسه را تجربه کنند و هم یاد رشادت‌های هشت سال حماسه و ایثار را گرامی بدارند.

شبکه سه سیما

برنامه «سلام صبح بخیر» با دعوت از کارشناسان و میهمانانی از حوزه‌های مختلف به بررسی درس‌ها و عبرت‌های دوران دفاع مقدس و همچنین به نقش آفرینی مردم در جنگ خواهند پرداخت.

برنامه عصرگاهی «سه به بعد» نیز با دعوت از مسئولان، کارشناسان و جوانان انقلابی به تولید میان برنامه‌های کوتاه در خصوص دوران دفاع مقدس خواهد پرداخت.

برنامه معارفی «سمت خدا» نیز با دعوت از کارشناسان به یادآوری زحمات و خدمات رزمندگان اسلام و شهدا خواهد پرداخت.

مستند‌هایی با موضوع برجسته سازی روز‌های دفاع مقدس و تجلیل از پیشکسوتان و نماهنگ‌های مرتبط با این ایام نیز در جدول پخش شبکه سه جانمایی شده است.

شبکه چهار سیما

به مناسبت هفته دفاع مقدس و بیانات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر ضرورت روایت حماسه و حماسه سرایی، «چهارگاه» ویژه هفته دفاع مقدس برنامه‌ای است که در ده قسمت در ایام گرامی‌داشت دفاع مقدس، در ساعت ۲۳ به روی آنتن شبکه چهار می‌رود.

در این برنامه میزبانان ثابت برنامه با حضور یک مهمان از مداحان و حماسه‌خوانان دفاع مقدس و مداحان و حماسه خوانانی که در دفاع مقدس ۱۲ روزه آثار جالب توجهی خلق و اجرا کردند، به بررسی آثار حماسی اجرا شده توسط وی می‌پردازند. از میان مهمانان می‌توان به آهنگران، ابوذر بیوکافی، اشرف التمیمی و حسن خاکساری اشاره کرد. این برنامه به تهیه کنندگی کامران سیف الله در گروه ادب و هنر شبکه برای پخش تدارک دیده شده است.

شبکه چهار سیما برنامه‌های «نصر الله» و «سوره» را برای هفته دفاع مقدس در جدول پخش برنامه‌های خود قرار داده است.

برنامه گفت‌و‌گو محور «نصر الله» به صورت زنده ساعت ۲۲ به بازخوانی تاریخ جنگ و دفاع مقدس می‌پردازد. همچنین برنامه «سوره» نیز به صورت زنده ساعت ۲۱:۳۰ سه شنبه ۱ مهر پخش می‌شود و الهیات جنگ در این برنامه بررسی می‌شود.

برنامه «رزم آهنگ» روز‌های زوج ساعت ۲۱ ترانه‌های خاطرانگیز دفاع مقدس رو پخش می‌کند.

همچنین فیلم سینمایی «دوئل» جمعه ساعت ۲۰:۳۰ پخش می‌شود.

برنامه «چهارگاه» هر شب ساعت ۲۳ پخش می‌شود.

شبکه نسیم

«جنگ دوست داشتنی»، «نسیمی شو»، «نسیم آوا»، «هزار و یک» و «نمای نزدیک» از جمله برنامه‌هایی است که از این شبکه در هفته دفاع مقدس به روی آنتن شبکه نسیم خواهد رفت.

علاقمندان می‌توانند برنامه‌هایی با نگاه به هفته دفاع مقدس را در ساعت‌های زیر مشاهده نمایند.

«نمای نزدیک» هر شب ساعت ۲۲، «جنگ دوست داشتنی» هر شب ساعت ۲۲:۳۰، «نسیم آوا» چهارشنبه و پنجشنبه ساعت ۲۰، «هزار و یک» ساعت ۲۲:۳۰ و «نسیمی شو» ساعت ۲۰.

شبکه قرآن و معارف سیما

مستند «فرماندهان» با نگاهی به سرگذشت اجمالی فرماندهان مختلف دوران هشت سال دفاع مقدس روز شنبه ۲۹ شهریور ساعت ۸ صبح برای بینندگان پخش می‌شود.

مستند «مادرانه»، گفت وگوی متفاوت با مادران شهدای دفاع مقدس نیز روز یکشنبه ۳۰ شهریور ساعت ۸ صبح در قاب شبکه قرآن ومعارف سیما قرار می‌گیرد.

مستند «راه‌های افتخار» با بررسی نقش مهندسی رزمی در دوران دفاع مقدس هم روز یکشنبه ۳۰ شهریور ساعت ۲۲:۳۰ شب بر روی آنتن شبکه قرآن و معارف سیما می‌رود.

همچنین مستند «یک قبضه آر پی جی» روایتی از عملیات نصر به عنوان اولین عملیات کلاسیک ایران علیه نیرو‌های بعث عراق روز دوشنبه ۳۱ شهریور برای علاقمندان پخش می‌شود.

در این راستا، روز جمعه ۴ مهر مستند «ققنوس» روایتی از قدرت موشکی در صنعت دفاعی ایران ساعت ۹ و مستند «تولد یک فرمانده» با برشی خاص از زندگی سردار سرافراز حاج علی فضلی ساعت ۲۱ روانه آنتن شبکه قرآن و معارف سیما می‌شود.

پخش مستند «روایت فتح» در ساعت ۰۰:۳۰ دقیقه بامداد نیز از دیگر برنامه‌های شبکه قرآن و معارف سیما در هفته دفاع مقدس است.

برنامه گفت‌و‌گو محور «مهنا» نیز روز‌های دوشنبه، چهارشنبه و جمعه ساعت ۲۲:۳۰ به روی آنتن شبکه قرآن سیما می‌رود. این برنامه که کاری از گروه کودک و خانواده شبکه قرآن و معارف سیما است، به عنوان یک دورهمی متفاوت دخترانه به بررسی موضوعات مختلف با محوریت هفته دفاع مقدس می‌پردازد.

برنامه «شب‌های پرستاره» با روایت گری حاج حسین یکتا هم از روز چهارشنبه تا جمعه ساعت ۲۰ مهمان خانه بینندگان خواهد بود.

شبکه تهران سیما

در برنامه «به خانه بر می‌گردیم» با حضور جانبازان و فرماندهان دفاع مقدس و پخش وله‌ها و کلیپ‌های مرتبط، روایت‌هایی از جنگ ایران و عراق و نقش خانواده‌ها در پشتیبانی از رزمندگان ارائه می‌شود.

برنامه «سلام تهران» با ترکیب گفت‌و‌گو، موسیقی، هنر و روایت‌های اصیل، نقش موثری در پاسداشت فرهنگ ایثار و مقاومت دارد و شامل پخش نماهنگ، موشن‌گرافیک، حضور هنرمندان و گروه‌های سرود دانش‌آموزی است. این برنامه از مدرسه شهید رحمانی در شهرک شهید چمران پخش می‌شود.

«یک ملت، یک سنگر» به ویژه بزرگداشت جنگ ۱۲ روزه اختصاص دارد و با همکاری باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، هر شب با حضور مادران شهدا، روایت‌های حماسی و پیام‌های ارزشمند دفاع مقدس را به نسل جوان منتقل می‌کند.

برنامه «تهران ۲۰» با رویکرد تبیین نقش ولایت فقیه در ایجاد حماسه‌ها، دستاورد‌های وحدت و ایثار مردم و نیرو‌های مسلح، همچنین یادآوری جنایات تاریخی دشمنان، شامل گفت‌و‌گو با فرماندهان، رزمندگان و کارشناسان دفاع مقدس است.

برنامه «در شهر» «در استان» نیز با تهیه گزارش تصویری از بزرگداشت‌ها، نمایشگاه‌ها و بازسازی ساختمان‌های تخریب‌شده دوران جنگ، خاطرات مردمی به تصویر کشیده می‌شود.

برنامه «تا نیایش» با پخش وله‌ها و روایت رشادت‌های شهدا به موضوع ایثارگری می‌پردازد و فصل جدید «آبروی کوچه‌ها» با گفت‌و‌گو‌های متفاوت و شنیدنی با خانواده شهدا، زندگی آنها را روایت می‌کند.

مراسم «قرار» در مقابل ساختمان شیشه‌ای صدا و سیما با حضور مجری، گروه سرود و همنوازی گروه مارش، آویختن پرچم ایران و سخنرانی‌های مسئولان برگزار می‌شود.

همچنین شبکه تهران از شنبه ۲۹ شهریورماه سریال «عاشورا» به کارگردانی هادی حجازی‌فر را هر شب ساعت ۱۹ به روی آنتن می‌برد.

شبکه نمایش

شبکه نمایش سیما با پخش مجموعه‌ای از منتخب آثار فیلمسازان مطرح سینمای دفاع مقدس در هفته دفاع مقدس با مخاطبان خود همراه می‌شود.

فیلم‌های سینمایی «بادیگارد»، «وصل نیکان»، «مهاجر»، «چ»، «از کرخه تا راین»، «دیده‌بان»، «بلمی به سوی ساحل»، «افق»، «پرواز در شب»، «سفر به چزابه»، «مزرعه پدری»، «هیوا»؛ از شنبه ۲۹ شهریور تا پنج‌شنبه ۱۰ مهرماه ساعت ۱۷ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

شبکه افق

مجموعه مستند «برای تاریخ» در هفته دفاع مقدس هر روز ساعت ۱۸:۳۰ پخش می‌شود.

مستند‌های «هشت سال و دوازده روز» سه‌شنبه ۱ مهر ماه ساعت ۲۱ و «هدف اکبر» چهارشنبه ۲ مهر ساعت ۲۲ در جدول پخش شبکه افق جانمایی شده است.

برنامه «ایران من» نیز منعطف با هفته دفاع مقدس شنبه تا پنجشنبه ساعت ۱۰ پخش می‌شود.

شبکه کودک

شبکه کودک به مناسبت هفته دفاع مقدس «ماجرا‌های نوید» را هر روز به صورت زنده ساعت ۱۹ پخش می‌کند. همچنین برنامه «کتاب شیرین» نیز ساعت ۱۸ در جدول پخش این شبکه قرار دارد.

شبکه امید

همزمان با فرا رسیدن هفته دفاع مقدس و در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، شبکه امید پخش مجموعه پویانمایی ۸ قسمتی «چشمان بیدار» را آغاز می‌کند. این مجموعه که محصول مرکز پویانمایی صبا است، هر روز ساعت ۱۷:۰۰ روی آنتن می‌رود و تکرار آن روز بعد ساعت ۱۰:۰۰ صبح پخش خواهد شد.

هر قسمت از «چشمان بیدار» به مدت ۲۰ دقیقه، روایتگر حضور دلاورانه و تاثیرگذار برخی از شهدای رسانه در دوران دفاع مقدس و مدافعان حرم است. از جمله این شهدای بزرگوار می‌توان به شهید غلامرضا رهبر اشاره کرد که در طول هشت سال دفاع مقدس به فیض شهادت نائل آمد و همچنین شهید محسن خزایی که در حین تهیه گزارش از منطقه عملیاتی حلب به شهادت رسید.

شبکه سلامت

برنامه «کشیک سلامت» به خدمات جامعه پزشکی در دوران هشت سال دفاع مقدس می‌پردازد.

این شبکه مستند‌هایی نیز برای پخش در نظر دارد از جمله این مستندها، مستند «بازدید رهبر معظم انقلاب از مجروحین در دوران جنگ» و مستند «خط نجات» است.

برنامه «حال خوب» میزبان جانبازان و خانواده ایشان و نیز خانواده شهدا می‌شود.

«دوربین سلامت» با حضور در آسایشگاه جانبازان، و پخش گزارش‌هایی از آنها به یادآوری خاطرات دوران دفاع مقدس می‌پردازد.

برنامه «ضربان»، «مادر کودک» و «مثبت سلامت» از کارشناسانی که دوران دفاع مقدس را درک کرده‌اند دعوت به عمل آورده و روی آنتن می‌رود.

مستند «خط نجات» نیز از دوشنبه ۳۱ شهریور ماه روی آنتن شبکه سلامت خواهد رفت.

شبکه مستند

مستند تولیدی جدید «مردم عادی» در ۵ قسمت از شنبه ۵ مهر ساعت ۱۹ پخش می‌شود. این مستند روایتی از مردم عادی است که در دفاع مقدس ۱۲ روزه به شهادت رسیدند.

«ستاره‌های خرمشهر» مستند جدیدی است که یکشنبه ۶ مهر ساعت ۲۲ پخش می‌شود. این مستند معرفی چهره‌های شاخص دفاع مقدس و خرمشهر قهرمان است که دلاورانه ایستادگی کردند.

مستند تولیدی جدید «سیمرغ» با تصاویری کمتر دیده شده از روز‌های حماسه و مقاومت، در فواصل مختلف پخش می‌شود.

میان‌برنامه‌هایی «دوربین مستند» و «عکس مستند»، که به مناسبت این ایام در فواصل کنداکتور پخش می‌شوند، روی آنتن خواهند رفت.

مجموعه «دوربین مستند» با هدف به تصویر کشیدن مسائل اجتماعی، فرهنگی و هنری ایران، در شبکه مستند سیما تولید می‌شود که در این مناسبت به اتفاقات و رویداد‌های هفته دفاع مقدس و حال و هوای شهر اشاره دارد.

«عکس مستند» نیز روایت روز‌های دفاع مقدس از قاب دورین عکاسان برتر و عکس‌های شاخص و خاطره انگیز آنها است.

همچنین، مستند‌های پرتره‌ای همچون: «اصغر آقا آکتور سینما»، «اروند تو را می‌شناسد» و «روزگار احمد» نیز با نگاهی انسانی و مستند به زندگی و مبارزات فرماندهان و رزمندگان پخش می‌شود.

مستند پرتره «اصغر آقا آکتور سینما» روایتی از حضور بازیگر پیشکسوت اصغر نقی زاده رزمنده دفاع مقدس و بازیگر سینما و تلویزیون در سینمای دفاع مقدس و همکاری با کارگردانان شناخته شده این عرصه است. این مستند یکشنبه ۳۰ شهریور ساعت ۲۱ پخش می‌شود.

مستند «اروند تو را می‌شناسد» پرتره‌ای از رشادت‌های شهید محمد حسن طوسی، فرمانده اطلاعات لشکر ویژه ۲۵ کربلا است. این مستند به بررسی زندگی و خدمات برجسته این شهید در دفاع از خاک سرزمین مادری می‌پردازد. مستند «اروند تو را می‌شناسد» سه‌شنبه ۱ مهر ساعت ۱۹ روی آنتن می‌رود.

مستند «روزگار احمد» به زندگی و مبارزات سردار سرلشکر شهید احمد کاظمی می‌پردازد و تلاش‌های او در ارتقای نیروی هوایی سپاه، تجهیز هواپیما‌های سوخو ۲۵ و هلی کوپتر‌های میل ۱۷ و ... را به تصویر می‌کشد. این مستند سه‌شنبه ۱ مهر ساعت ۲۱ پخش می‌شود.

مستند «میراث پاییز» با روایت رزمندگان نوجوان و دانش آموز اصفهانی در دوران دفاع مقدس، جمعه ۴ مهر ساعت ۱۷ پخش می‌شود.

مستند «هزار زخم و یک مرهم» با روایتی از تلاش‌های پزشکان، پرستاران و کادر درمان بهداری‌ها در روز‌های جنگ و دفاع؛ پنجشنبه ۳ مهر ساعت ۱۹ روی آنتن می‌رود.

مستند «دالگ چم جاده» که روایتی از خانواده‌های شهدای ایلام و مادر جاوید الاثر نورمحمد بابایی و سال‌ها چشم انتظاری او است، یکشنبه ۳۰ شهریور ساعت ۱۹ پخش می‌شود.

مستند «هدف اکبر» روایت تصمیم و اقدام علی اکبر شیرودی در مقابله با دستور تخلیه پادگان ابوذر و استفاده از نیرو‌های موجود و تجهیزات محدود برای مقابله با پیشروی دشمن است. این مستند دوشنبه ۳۱ شهریور ساعت ۱۹ روی آنتن می‌رود.

مستند‌های «او اسماعیل بود» که درباره سردار شهید اسماعیل دقایقی است که در عملیات کربلای ۵ در سال ۱۳۶۵ به شهادت رسید، چهارشنبه ۲ مهر ساعت ۱۹ و «وقتی آمد» با روایت روز‌های آغازین جنگ در خرمشهر و شکست حصر آبادان از زبان رزمندگان و حضور مقام معظم رهبری در خط مقدم جمعه ۴ مهر ساعت ۱۷، در جدول پخش قرار گرفته‌اند.

مستند‌های کوتاه، کلیپ‌ها، سرود‌های حماسی و میان‌برنامه‌های آرشیوی نیز در فواصل کنداکتور، فضای برنامه‌های شبکه مستند را در طول هفته دفاع مقدس همراهی خواهند کرد.