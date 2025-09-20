باشگاه خبرنگاران جوان - در مرحله نیمه نهایی وزن ۸۷ کیلوگرم رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۲۵ که در زاگرب کرواسی در حال برگزاری است، علیرضا مهمدی با نتیجه ۶ بر ۳ از سد دیوید لوسنزی، قهرمان جهان از مجارستان گذشت و به دیدار فینال راه یافت.

مهمدی در دور اول با نتیجه ۵ بر ۱ هانس واگنر از آلمان را از پیش رو برداشت.

وی در دور دوم با نتیجه ۱۱ بر ۳ دانیل الکساندروف از بلغارستان را شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. مهمدی در این مرحله با نتیجه ۴ بر ۱ آسان ژانیشوف از قرقیزستان را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد.