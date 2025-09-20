پنتاگون محدودیت‌های جدیدی را برای رسانه‌هایی که اخبار ارتش آمریکا را پوشش می‌دهند، اعلام کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - پنتاگون محدودیت‌های جدیدی را برای رسانه‌هایی که اخبار ارتش ایالات متحده را پوشش می‌دهند، اعلام کرده است و آنها را ملزم می‌کند که متعهد شوند هیچ چیزی را که رسماً برای انتشار مجاز نیست، فاش نکنند و تحرکات آنها را در وزارت جنگ محدود می‌کند.

دستورالعمل‌های جدید، که در یک یادداشت طولانی که روز جمعه در میان خبرنگاران توزیع شد، ارائه شده است، آنها را ملزم به امضای سوگندنامه‌ای می‌کند که در آن متعهد به رعایت این موارد می‌شوند - در غیر این صورت اعتبار رسانه‌ای خود را از دست می‌دهند.

این اقدام، جدیدترین اقدام دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برای کنترل پوشش رسانه‌ای سیاست‌هایش است و پس از آنکه او اظهار داشت که داستان‌های منفی می‌توانند «غیرقانونی» باشند.

در این یادداشت آمده است که پنتاگون «همچنان به شفافیت برای ارتقای پاسخگویی و اعتماد عمومی متعهد است». اما اضافه می‌کند: «اطلاعات باید قبل از انتشار، توسط یک مقام مجاز مناسب برای انتشار عمومی تأیید شود، حتی اگر طبقه‌بندی نشده باشند» - که عملاً مانع از انتشار مطالبی می‌شود که از مقامات ناشناس ارائه می‌شوند.

این محدودیت جدید هم برای اطلاعات طبقه‌بندی شده و هم «اطلاعات طبقه‌بندی نشده کنترل شده» اعمال می‌شود.

این یادداشت همچنین محدودیت‌های جدید گسترده‌ای را در مورد مکان‌هایی که خبرنگاران پنتاگون می‌توانند بدون اسکورت رسمی در مقر وسیع ارتش در خارج از واشنگتن بروند، شرح می‌دهد.

پیت هگزت، وزیر دفاع آمریکا در X نوشت: «"مطبوعات" پنتاگون را اداره نمی‌کنند - مردم اداره می‌کنند. مطبوعات دیگر مجاز به گشت و گذار در راهرو‌های یک مرکز امن نیستند. یک نشان بپوشید و از قوانین پیروی کنید - یا به خانه بروید.»

این قوانین جدید ماه‌ها پس از آن وضع می‌شوند که هگزت به دلیل افشای زمان حملات هوایی آمریکا به یمن در یک گفتگوی گروهی سیگنال که سهواً شامل یک خبرنگار نیز می‌شد، با انتقاد شدید رو‌به‌رو شد.

همچنین گزارش شده است که هگزت - مجری سابق فاکس نیوز و کهنه سرباز گارد ملی ارتش - این جزئیات را در یک زنجیره گروه جداگانه سیگنال که همسرش نیز در آن حضور داشت، به اشتراک گذاشته است.

سخنگوی نیویورک تایمز - که مرتباً هدف خشم ترامپ قرار می‌گیرد - این قوانین جدید را «گامی دیگر در الگوی نگران‌کننده کاهش دسترسی به آنچه ارتش ایالات متحده با هزینه مالیات‌دهندگان انجام می‌دهد» نامید.

مایک بالسامو، رئیس باشگاه ملی مطبوعات به قوانین جدید حمله کرد و از پنتاگون خواست که به سرعت آنها را لغو کند.

بالسامو در بیانیه‌ای گفت: «اگر اخبار مربوط به ارتش ما ابتدا باید توسط دولت تأیید شود، مردم دیگر گزارش‌های مستقلی دریافت نمی‌کنند. فقط آنچه مقامات می‌خواهند ببینند، دریافت می‌شود. این باید هر آمریکایی را نگران کند.»

منبع: خبرگزاری فرانسه

