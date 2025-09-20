مدیرکل مبارزه با فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از محکومیت یک شرکت فولادی، به ۴۶۰ میلیارد تومان معامله از طریق ۳۲ شرکت کاغذی و فرار مالیاتی ۳۰ میلیارد تومانی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کامران منصور، مدیرکل مبارزه با فرار مالیاتی و وصول و اجرای ویژه سازمان امور مالیاتی کشور امروز -شنبه ۲۹ شهریورماه- اظهار داشت: در راستای مقابله با پدیده فرار مالیاتی و صیانت از حقوق بیت‌المال، اداره کل مذکور طرح شکایت کیفری علیه فراریان مالیاتی را در مراجع قضایی ذی‌صلاح پیگیری می‌کند.

وی با اشاره به اقدام اخیر این اداره کل افزود: با شناسایی و تقاطع‌گیری‌های فنی و حقوقی و همکاری مؤثر پلیس امنیت اقتصادی، طرح شکایت کیفری از یکی از شرکت‌های فولادی به دلیل ثبت ۷۷ رکورد از معاملات خود به مبلغ ۴۶۰ میلیارد تومان با تعداد ۳۲ شرکت غیر واقعی (صوری) در سامانه صورت معاملات فصلی بابت سنوات ۹۱ تا ۹۴ در مراجع قضایی تنظیم شد.

منصور تصریح کرد: تحقیقات همه‌جانبه از سوی دادسرای ذی‌ربط و ارائه توضیحات کافی و مستندات متقن توسط کارشناسان حقوقی و مالیاتی نزد مقام محترم قضایی، منجر به صدور کیفرخواست علیه شرکت یاد شده و مدیران آن شد و پس از رسیدگی‌های قضایی، در تاریخ ۲۰ مرداد ۱۴۰۴ دادنامه محکومیت قطعی علیه هیأت مدیره و شرکت مذکور صادر شد.

وی در خصوص جزئیات حکم صادره افزود: هیأت مدیره شرکت فوق بابت جرم مالیاتی به یک سال و شش ماه حبس تعزیری و به جهت جرم جعل رایانه‌ای به یک سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم شد و شرکت مذکور نیز به پرداخت دو فقره جزای نقدی در حق دولت بابت ارتکاب به جرم مالیاتی و جعل رایانه‌ای محکوم شد.

مدیرکل مبارزه با فرار مالیاتی و وصول و اجرای ویژه با بیان اینکه مجموع بدهی مالیاتی شرکت مذکور بیش از ۳۰ میلیارد تومان است تأکید کرد: مقابله با فرار مالیاتی مورد انتظار مردم بوده و این اداره کل با جدیت پیگیر استیفای حقوق حقه مردم است. هدف اصلی و نهایی این اداره کل در فرایند مبارزه با فرار مالیاتی سازمان یافته، انجام اقداماتی است که ریسک استفاده از شرکت‌های کاغذی را به سطح غیر اقتصادی سوق دهد.

منصور به منظور پیشگیری از وقوع جرم و جلب بیش از پیش اعتماد آحاد جامعه از شهروندان خواست تا اطلاعات هویتی و کارت‌های بانکی خود را در اختیار دیگران قرار ندهند.

منبع: سازمان امور مالیاتی