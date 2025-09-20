رژیم صهیونیستی از آمریکا خواسته است که مصر را در برابر افزایش حضور نظامی در شبه جزیره سینا تحت فشار قرار دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - به گزارش آکسیوس به نقل از مقامات آمریکایی و اسرائیلی، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل از دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده خواسته است تا به مصر در مورد افزایش حضور نظامیاش در شبه جزیره سینا فشار وارد کند.
به گفته این منابع، نتانیاهو در دیدار با مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا در اوایل این هفته ادعا کرد که فعالیتهای مصر، توافقنامه صلح ۱۹۷۹ با اسرائیل را که در آن ایالات متحده به عنوان ضامن عمل میکرد، نقض میکند. منابع اسرائیلی تأکید کردند که پس از آنکه مذاکرات با مصر در مورد این موضوع هیچ پیشرفتی نشان نداد، تصمیم به مراجعه به ایالات متحده گرفته اند.
این گزارش ادعا میکند که مصر باندهای فرودگاههای پایگاههای هوایی سینا را گسترش داده تا آنها را برای استفاده جتهای جنگنده آماده کند و تأسیساتی برای نگهداری موشک ساخته است، اما این منابع اذعان کردند که هیچ مدرکی مبنی بر نگهداری موشک در این مکانها ندارند.