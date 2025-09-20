باشگاه خبرنگاران جوان- در گزارشی با محوریت نقش مهاجران افغانستانی در دفاع مقدس، سید امیر شوشتری، رزمنده، جانباز و آزاده هشت سال جنگ تحمیلی، از رشادتهای این نیروها یاد کرد.
او گفت: «بچههای افغانستانی در سختترین شرایط زندگی و در دل کوههای مناطق مرزی حضور پررنگ داشتند. آنها با شجاعت به پشت سنگرهای دشمن میرفتند، مأموریتهای اطلاعاتی انجام میدادند و در بسیاری مواقع شهید میدادند. حتی در دوران اسارت هم جزو فعالترین رزمندگان بودند.»
این روایت، تنها بخشی از ایثارگریهایی است که رزمندگان افغانستانی در کنار برادران ایرانی رقم زدند؛ جلوهای از همدلی و وحدت دو ملت که در سالهای دفاع مقدس شکل گرفت و تا امروز ادامه دارد.