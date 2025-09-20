سید امیر شوشتری، رزمنده و آزاده دوران دفاع مقدس، در گزارشی به نقش برجسته مهاجران افغانستانی در هشت سال جنگ تحمیلی پرداخت و از رشادت‌ها و ایثارگری‌های آنان در عملیات‌های مختلف، انجام مأموریت‌های اطلاعاتی و حتی دوران سخت اسارت تقدیر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- در گزارشی با محوریت نقش مهاجران افغانستانی در دفاع مقدس، سید امیر شوشتری، رزمنده، جانباز و آزاده هشت سال جنگ تحمیلی، از رشادت‌های این نیروها یاد کرد.

او گفت: «بچه‌های افغانستانی در سخت‌ترین شرایط زندگی و در دل کوه‌های مناطق مرزی حضور پررنگ داشتند. آن‌ها با شجاعت به پشت سنگرهای دشمن می‌رفتند، مأموریت‌های اطلاعاتی انجام می‌دادند و در بسیاری مواقع شهید می‌دادند. حتی در دوران اسارت هم جزو فعال‌ترین رزمندگان بودند.»

این روایت، تنها بخشی از ایثارگری‌هایی است که رزمندگان افغانستانی در کنار برادران ایرانی رقم زدند؛ جلوه‌ای از همدلی و وحدت دو ملت که در سال‌های دفاع مقدس شکل گرفت و تا امروز ادامه دارد.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: رزمندگان افغانستانی ، خون شریکی ، 8 سال جنگ تحمیلی
خبرهای مرتبط
شبی با خاطرات رزمندگان ایرانی و افغانستانی + فیلم
لاله های غریب + فیلم
یک روز با برخی از نابینایان افغانستانی مقیم مشهد + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اسرائیل خواستار ورود واشنگتن به مسئله استقرار نظامی مصر در سینا شده است
حمله هوایی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان
هزاران اسرائیلی برای توافق آتش‌بس غزه و تبادل اسرا تجمع کردند
دموکرات‌ها خواستار دیدار با ترامپ برای جلوگیری از تعطیلی دولت شدند
رزمندگان افغانستانی؛ هم‌رزمان فراموش‌نشدنی دفاع مقدس + فیلم
ترامپ ونزوئلا را تهدید کرد
مجارستان: اتحادیه اروپا آنتیفا را به عنوان یک سازمان تروریستی طبقه‌بندی کند
بازگشت ۳۰ هزار دانش آموز افغانستانی مقیم خراسان رضوی
آکسیوس: قطر خواستار عذرخواهی اسرائیل شده است
گفتگوی مکرون و ولیعهد سعودی درباره فلسطین
آخرین اخبار
هزاران اسرائیلی برای توافق آتش‌بس غزه و تبادل اسرا تجمع کردند
دموکرات‌ها خواستار دیدار با ترامپ برای جلوگیری از تعطیلی دولت شدند
ترامپ ونزوئلا را تهدید کرد
آکسیوس: قطر خواستار عذرخواهی اسرائیل شده است
مجارستان: اتحادیه اروپا آنتیفا را به عنوان یک سازمان تروریستی طبقه‌بندی کند
حمله هوایی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان
گفتگوی مکرون و ولیعهد سعودی درباره فلسطین
رزمندگان افغانستانی؛ هم‌رزمان فراموش‌نشدنی دفاع مقدس + فیلم
اسرائیل خواستار ورود واشنگتن به مسئله استقرار نظامی مصر در سینا شده است
پنتاگون محدودیت‌های جدیدی را برای پوشش خبری ارتش اعمال می‌کند
آمادگی کامل ایران برای راه‌اندازی خط ریلی بین‌المللی تهران- هرات
بازگشت ۳۰ هزار دانش آموز افغانستانی مقیم خراسان رضوی
اروپا: تحریم‌های جدید هیچ محدودیتی برای خرید نفت روسیه تعیین نمی‌کند
اروپا از تمایل آمریکا برای دخالت در امور داخلی اتحادیه ناراضی است
زلنسکی: متحدان وقت تلف می‌کنند
ترمینال ۲ فرودگاه دوبلین به عنوان «اقدامات احتیاطی ایمنی» تخلیه شد
قطر از اسرائیل به ایکائو شکایت کرد
واکنش روسیه به بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران
ترامپ و موج ترس سرخ: از مک‌کارتیسم تا سرکوب دانشگاه‌ها
بازگشت ترامپ به یک بازی شکست‌خورده در آفریقا
اروپا و دوگانگی قدرت نظامی: میان وابستگی به آمریکا و رؤیای استقلال
دانشگاه هاروارد در آستانه بحران مالی با قطع بودجه فدرال
برد پرگل فوتسال افغانستان مقابل مالدیو
تصادف مرگبار در میدان وردک با ۷ کشته
از سرگیری بازگشت پناهجویان افغانستانی از مرز چمن پس از انفجار مرگبار
زنان قربانیان خاموش زمین‌لرزه افغانستان با بحران مضاعف روبرو هستند
رایزنی تلفنی وزرای خارجه آمریکا و ژاپن درباره غزه و برنامه هسته‌ای ایران
استقبال فلسطین از اقدام پرتغال در به رسمیت شناختن دولت فلسطین
هیچ مذاکره ای برای بگرام پذیرفته نیست
میزبانی چهل‌ساله از پناهندگان افغانستانی‌ پایان یافته است