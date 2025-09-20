معاون اجتماعی دادگستری استان تهران گفت: با وجود دستاورد‌های مهم، همچنان نقاط ضعفی در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین وجود دارد که باید رفع شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - ابوالفضل نیکوکار طی بازدیدی میدانی از سامانه پنجره واحد مدیریت زمین در اداره کل منابع طبیعی استان، روند خدمات‌رسانی و عملکرد دستگاه‌های متصل به این سامانه را بررسی کرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران اظهار داشت: سامانه پنجره واحد مدیریت زمین با هدف تجمیع خدمات مرتبط با زمین و اراضی ملی و دولتی، کاهش مراجعات حضوری، ارتقای شفافیت و تسهیل امور مردم راه‌اندازی شده است. این سامانه امکان ارائه خدماتی همچون واگذاری اراضی ملی، صدور مجوز تغییر کاربری، احداث و بهره‌برداری شهرک‌های صنعتی خصوصی و نیز انواع استعلام‌ها از قبیل نوع اراضی و محدوده روستا را به‌صورت الکترونیکی فراهم می‌کند.

وی افزود: بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، وضعیت درخواست‌های مردمی، روند پاسخگویی به استعلامات، میانگین زمان بررسی پرونده‌ها، و اقدامات یگان حفاظت در رسیدگی به تخلفات از طریق این سامانه به‌طور دقیق پایش و قابل ارزیابی است.

نیکوکار ضمن اشاره به برخی چالش‌ها تصریح کرد: با وجود دستاورد‌های مهم، همچنان نقاط ضعفی در سامانه وجود دارد که باید رفع شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران تأکید کرد: یکی از برنامه‌های آتی، شناسایی دستگاه‌های برتر و کم‌کار در حوزه پاسخگویی، پیگیری مستمر استعلامات و ارتقای زیرساخت‌های فنی سامانه خواهد بود تا رضایتمندی عمومی افزایش یابد.

وی خاطرنشان کرد: سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، ابزاری راهبردی برای تحقق عدالت اداری و ارتقای شفافیت است و تداوم همکاری همه دستگاه‌های مرتبط، شرط اساسی موفقیت و خدمت‌رسانی مطلوب به مردم خواهد بود.

منبع: قوه قضاییه

برچسب ها: پنجره واحد مدیریت ، دادگستری استان تهران ، قوه قضاییه
