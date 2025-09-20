آتش سوزی در بازارچه ساحلی کیانپارس اهواز خاموش شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سرپرست سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز گفت: حوالی ساعت ۱۶:۰۱ دقیقه‌ی عصر امروز (۲۹ شهریور ۱۴۰۴)، حادثه آتش‌سوزی در سه باب مغازه دوطبقه در بازارچه ساحلی کیانپارس از طریق تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ اطلاع‌رسانی شد.

بابک ربیعی افزود:بلافاصله پس از دریافت گزارش وقوع این حریق، آتش نشانان با ۵ دستگاه خودروی اطفاء حریق، یک دستگاه خودروی نردبان هیدرولیکی، ۲ دستگاه تانکر آب‌رسان، ۲ دستگاه خودروی پیشرو و ۱۰ نیروی عملیاتی، ساعت ۱۶:۰۵ دقیقه به محل حادثه رسیدند.

وی با اشاره به اینکه حریق بین خیابان‌های ۷ و ۸ شرقی در بازارچه ساحلی رخ داد، ادامه داد: به دلیل ساختار معماری مغازه‌ها که دارای بالکن و دو طبقه بودند، شعله‌های آتش به سرعت در حال سرایت به طبقات فوقانی و تهدیدکننده واحد‌های مجاور بود. شدت حرارت و تراکم دود، شرایط عملیات را پیچیده کرده بود، اما با استقرار سریع تیم‌های عملیاتی و هدایت میدانی معاونت عملیات سازمان، حریق در همان کانون اولیه مهار شد و از گسترش آن جلوگیری گردید.

سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز ادامه داد: در حین عملیات اطفاء، تخلیه ایمن ساکنان و افراد حاضر در محل نیز به‌صورت موفقیت‌آمیز انجام شد. کارشناسان سازمان در حال بررسی دقیق علت وقوع حادثه هستند و اقدامات پیشگیرانه لازم برای جلوگیری از حوادث مشابه در آینده در دستور کار قرار دارد.

منبع صدا و سیما 

برچسب ها: آتش سوزی اهواز ، آتش نشانی اهواز
خبرهای مرتبط
۲۰ نفر در یک حادثه آتش‌سوزی در اهواز نجات یافتند
پیکر بی جان «دنیا» در کارون پیدا شد
آغاز طرح پایش ایمنی خانه به خانه در آتش نشانی اهواز
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آلودگی هوا در ۱۴ شهر خوزستان
عملیات هوایی مهار آتش‌سوزی هورالعظیم از سر گرفته شد
پیشنهاد انحلال شورای اسلامی شهر اهواز به وزارت کشور ارائه شد
مخالفت با هرگونه انتقال آب ازبالادست در خوزستان
بسته شدن موقت بخشی از محور هندیجان - ماهشهر
حمیدیه مشمول دریافت ویژه حق آلایندگی نفت
بازارچه عرضه محصولات شیلاتی در شوشتر راه‌اندازی می‌شود
برداشت ۲۳ هزار تن انار از باغات خوزستان آغاز شد
خاموش شدن آتش در بازارچه ساحلی کیانپارس اهواز
ورود کاروان یاران صمود به استان خوزستان
آخرین اخبار
خاموش شدن آتش در بازارچه ساحلی کیانپارس اهواز
ورود کاروان یاران صمود به استان خوزستان
افزایش پایداری برق با تعویض بیش از ۲۰۰۰ زنجیره مقره در اهواز
پیشنهاد انحلال شورای اسلامی شهر اهواز به وزارت کشور ارائه شد
حمیدیه مشمول دریافت ویژه حق آلایندگی نفت
مخالفت با هرگونه انتقال آب ازبالادست در خوزستان
دومین حلقه چاه از پروژه ۶ حلقه چاه در میدان یادآوران تکمیل شد
عملیات هوایی مهار آتش‌سوزی هورالعظیم از سر گرفته شد
بازارچه عرضه محصولات شیلاتی در شوشتر راه‌اندازی می‌شود
آلودگی هوا در ۱۴ شهر خوزستان
برداشت ۲۳ هزار تن انار از باغات خوزستان آغاز شد
بسته شدن موقت بخشی از محور هندیجان - ماهشهر