لیورپول موفق شد به پنجمین برد پیاپی خود دست یابد، اما تاتنهام به تساوی رضایت داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در چارچوب رقابت‌های هفته پنجم لیگ برتر انگلیس، عصر امروز پنج دیدار برگزار شد که در مهمترین دیدار‌، لیورپول حریف خود را شکست داد.

لیورپول در دربی مرسی ساید موفق شد با نتیجه ۲-۱ اورتون را شکست دهد. گل‌های لیورپول را گراونبرخ و اکیتیکه به ثمر رساندند و تک گل اورتون را گاناگی وارد دروازه کرد تا روند ۱۰۰ درصد پیروزی شاگردان اشلوت در این فصل ادامه داشته باشد و با ۱۵ امتیاز صدرنشین باشند.

در دیدار دیگر تاتنهام مقابل برایتون به تساوی ۲-۲ دست یافت. برایتون در نیمه اول با گل‌های یانکوبا مینته و یاسین ایاری پیش افتاد، اما شاگردان توماس فرانک در اواخر ۴۵ دقیقه نخست، به خودشان آمدند و به بازی برگشتند. ریچارلیسون در دقیقه ۴۳ برای تاتنهام گلزنی کرد و گل دوم نیز روی اشتباه یان ون هکه، در دقیقه ۸۲ وارد دروازه برایتون شد.  

با این تساوی، تاتنهام ۱۰ امتیازی شد و موقتا به رتبه دوم جدول صعود کرد. برایتون نیز پنج امتیازی شد و در رتبه سیزدهم باقی ماند.

در سایر دیدارها، برنلی و ناتینگهام فارست به تساوی یک بر یک رسیدند، کریستال پالاس دو بر یک وستهم را از پیش رو برداشت و لیدزیونایتد سه بر یک ولورهمپتون را شکست داد.

برچسب ها: لیگ برتر انگلیس ، لیورپول
خبرهای مرتبط
لیگ برتر انگلیس؛
برنلی ۰ - ۱ لیورپول/ یک برد شانسی دیگر برای شاگردان اشلوت + فیلم
لیگ قهرمانان اروپا؛
برد لحظه آخری لیورپول و پیروزی اینتر با پرواز‌های تورام/ شروع مقتدرانه قهرمان اروپا و به زانو درآمدن قهرمان جهان در مونیخ+ فیلم
لیگ برتر انگلیس؛
منچسترسیتی ۳ - ۰ منچستریونایتد/ پایکوبی آبی‌ها روی ویرانه‌های نیمه قرمز شهر + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سعید اسماعیلی با اقتدار فینالیست شد + فیلم
محمدهادی ساروی طلایی شد + فیلم
دانیال سهرابی برنزی شد + فیلم
علیرضا مهمدی راهی فینال شد + فیلم
ماجرای دیدار خصوصی علیرضا دبیر با رهبر معظم انقلاب
اضطراب و هیجان علیرضا دبیر هنگام تماشای کشتی مهمدی + فیلم
دبیر: باج بده نیستم + فیلم
جلسه سیدورف و ساپینتو در کمپ حجازی
شباب الاهلی با گل دقیقه نود سردار فاتح دربی دبی شد
منچستریونایتد ۲ - ۱ چلسی/ شیاطین سرخ با پیروزی در بازی بزرگ احیا شدند + فیلم
آخرین اخبار
دبیر: باج بده نیستم + فیلم
شباب الاهلی با گل دقیقه نود سردار فاتح دربی دبی شد
منچستریونایتد ۲ - ۱ چلسی/ شیاطین سرخ با پیروزی در بازی بزرگ احیا شدند + فیلم
هلاس ورونا ۱ - ۱ یوونتوس/ اولین لغزش شاگردان تودور + فیلم
صعود تیم ملی هندبال زیر ۱۷ سال ایران به نیمه نهایی قهرمانی آسیا
ماجرای دیدار خصوصی علیرضا دبیر با رهبر معظم انقلاب
جلسه سیدورف و ساپینتو در کمپ حجازی
تبعید آدان به نیمکت؛ فرعباسی فیکس می‌شود
محمدهادی ساروی طلایی شد + فیلم
رئال مادرید ۲ - ۰ اسپانیول/ پیروزی با شلیک‌های غیرقابل مهار+ فیلم
دانیال سهرابی برنزی شد + فیلم
تداوم برد‌های خفیف لیورپول/ فرار تاتنهام از شکست
اضطراب و هیجان علیرضا دبیر هنگام تماشای کشتی مهمدی + فیلم
هوفنهایم ۱-۴ بایرن مونیخ/ برد‌های آسان شاگردان کمپانی ادامه دارد ،+ فیلم
علیرضا مهمدی راهی فینال شد + فیلم
سعید اسماعیلی با اقتدار فینالیست شد + فیلم
قرارداد یک بازیکن استقلال اندازه کل بودجه پیکان است
محمدمهدی کشتکار در رسیدن به فینال ناکام ماند + فیلم
پیروزی مقتدرانه هندبالیست‌های ایرانی مقابل اردن
دنیامالی: قهرمانی توأمان تیم‌های کشتی آزاد و فرنگی در دنیا افتخاری ماندگار است
خسرو حیدری عذرخواهی کرد/ محکوم به جبران هستیم
پیروزی طوفانی اسماعیلی و صعود به نیمه نهایی + فیلم
کشتکار قهرمان جهان را در هم کوبید و به نیمه نهایی رسید + فیلم
مهمدی راهی نیمه نهایی شد + فیلم
۷۲ ساعت تا تعلیق فوتبال اسرائیل
اسماعیلی مقتدرانه پیروز شد و به یک چهارم رفت + فیلم
کشتکار راهی یک چهارم نهایی شد + فیلم
مهمدی کشتی گیر بلغارستانی را شکست داد + فیلم
برد پرگل تیم ملی فوتسال مقابل بنگلادش در مقدماتی جام ملت‌های آسیا
سعید اسماعیلی حریف صربستانی را شکست داد