لیورپول موفق شد به پنجمین برد پیاپی خود دست یابد، اما تاتنهام به تساوی رضایت داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در چارچوب رقابت‌های هفته پنجم لیگ برتر انگلیس، عصر امروز پنج دیدار برگزار شد که در مهمترین دیدار‌، لیورپول حریف خود را شکست داد.

لیورپول در دربی مرسی ساید موفق شد با نتیجه ۲-۱ اورتون را شکست دهد. گل‌های لیورپول را گراونبرخ و اکیتیکه به ثمر رساندند و تک گل اورتون را گاناگی وارد دروازه کرد تا روند ۱۰۰ درصد پیروزی شاگردان اشلوت در این فصل ادامه داشته باشد و با ۱۵ امتیاز صدرنشین باشند.

در دیدار دیگر تاتنهام مقابل برایتون به تساوی ۲-۲ دست یافت. برایتون در نیمه اول با گل‌های یانکوبا مینته و یاسین ایاری پیش افتاد، اما شاگردان توماس فرانک در اواخر ۴۵ دقیقه نخست، به خودشان آمدند و به بازی برگشتند. ریچارلیسون در دقیقه ۴۳ برای تاتنهام گلزنی کرد و گل دوم نیز روی اشتباه یان ون هکه، در دقیقه ۸۲ وارد دروازه برایتون شد.

با این تساوی، تاتنهام ۱۰ امتیازی شد و موقتا به رتبه دوم جدول صعود کرد. برایتون نیز پنج امتیازی شد و در رتبه سیزدهم باقی ماند.

در سایر دیدارها، برنلی و ناتینگهام فارست به تساوی یک بر یک رسیدند، کریستال پالاس دو بر یک وستهم را از پیش رو برداشت و لیدزیونایتد سه بر یک ولورهمپتون را شکست داد.