رئال مادرید با دو سوپرگل از میلیتائو و کیلیان امباپه در خانه به یک پیروزی راحت برابر اسپانیول دست یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - رئال مادرید و اسپانیول در دیداری از چارچوب هفته پنجم رقابت‌های فصل ۲۶-۲۰۲۵ لالیگای اسپانیا به مصاف هم رفتند که این بازی با برتری ۲-۰ کهکشانی‌ها به پایان رسید.

پس از شروعی محتاطانه که هر دو تیم در آن به دنبال نفوذ بودند، اما نتوانستند موقعیت‌های آشکاری خلق کنند، ادر میلیتائو شانس خود را با شوتی از فاصله بیش از ۳۰ متری امتحان کرد که به زیبایی در گوشه بالای دروازه مارکو دمیتروویچ جای گرفت.

بلافاصله پس از شروع نیمه دوم، امباپه با شوتی ناگهانی از گوشه محوطه جریمه گل دوم را زد و دمیتروویچ را مات کرد.

رئال با این برد ۱۵ امتیازی شد و صدرنشین است.

لالیگای اسپانیا ، رئال مادرید
