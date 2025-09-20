مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه های کشور از ترافیک سنگین در تمامی محورهای شمالی کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - ایمان محرابی نیا مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه های کشور اظهار داشت :تردد تمامی وسایل نقلیه در مسیر جنوب به شمال آزادراه تهران – شمال و جاده چالوس تا اطلاع بعدی ممنوع است.

وی ادامه داد:درحال حاضر ترافیک محور چالوس (مسیر شمال به جنوب) محدوده مرزن آباد، محور هراز (مسیر شمال به جنوب) محدوده های سه راهی چلاو ، شنگلده ، لاریجان و رینه، محور فیروزکوه (مسیر شمال به جنوب) محدوده های پل سفید و دماوند، آزادراه رشت – قزوین حدفاصل سراوان تا امام زاده هاشم و ورودی شهر رودبار و آزادراه پردیس – تهران محدوده تونل شماره ۲ سنگین است.

او بیان کرد: تردد در محور قدیم تهران – بومهن (مسیررفت و برگشت) و آزادراه تهران – شمال (مسیر شمال به جنوب) روان است. ضمن اینکه محورهای شمالی فاقد مداخلات جوی هستند.

وی در خصوص آخرین وضعیت جوی ترافیکی سایر محور ها اظهار داشت: ترافیک در آزادراه قزوین - کرج – تهران محدوده حسین آباد و حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا استاندارد، آزادراه ساوه – تهران محدوده بهمن آباد، محور اردبیل – آستارا (مسیر رفت و برگشت) محدوده تله کابین و محور مهاباد – میاندوآب محدوده سه راهی برهان سنگین است.

او بیان کرد:برخی از محور های استان آذربایجان غربی دارای بارش باران و برخی از محور های استان اردبیل با پدیده مه گرفتگی روبروست.