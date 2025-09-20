باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: امشب باران در استان‌های ساحلی دریای خزر ادامه دارد. همچنین در شمال استان‌های آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی، شمال و شرق اردبیل، ارتفاعات شرق تهران، شمال سمنان و خراسان شمالی بارش پراکنده رخ می‌دهد.

وی ادامه داد: فردا در استان‌های گیلان، مازندران، اردبیل، نیمه شمالی آذربایجان شرقی و نیمه شمالی آذربایجان غربی بارش شدید باران، همراه با رعدوبرق با احتمال رخداد تگرگ پیش‌بینی می شود.

او بیان کرد: فردا یکشنبه در ارتفاعات رشته کوه البرز رگبار پراکنده باران گاهی رعد و برق و وزش باد شدید رخ خواهد داد.

ضیائیان توضیح داد: روز دوشنبه در شمال غرب کشور استان‌های گیلان و مازندران بارش ادامه دارد. همچنین در ارتفاعات و دامنه های جنوبی البرز در استان‌های زنجان، قزوین، البرز و تهران، وزش باد و رگبار پراکنده، گاهی همراه با رعدوبرق رخ خواهد داد.

وی ادامه داد: طی پنج روز آینده شرایط برای رخداد رگبار و رعد و برق و تندباد لحظه ای در برخی نقاط واقع در جنوب سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان و ارتفاعات هرمزگان وجود دارد.

ضیائیان اظهار کرد: یکشنبه در نیمه غربی دامنه های جنوبی البرز، مناطقی از مرکز، شمال شرق و شرق کشور و طی روزهای دوشنبه و سه شنبه در جنوب غرب، مناطقی از مرکز، دامنه های جنوبی البرز، شمال شرق و شرق کشور، وزش باد شدید و در مناطق مستعد پدیده گردوخاک و کاهش کیفیت هوا پیش بینی می‌شود.