باشگاه خبرنگاران جوان؛ ندا حسین پور - همزمان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، ویژه برنامه رادیو تئاتر «خانواده ایران» در هفت قسمت ۴۰ دقیقهای از رادیو قزوین پخش میشود. این مجموعه هر شب در یکی از محلاتی که شهیدی در آن زندگی کرده یا در آنجا به خاک سپرده شده، اجرا و بهصورت زنده روی آنتن میرود.
در این رادیو تئاتر، با حضور خانوادههای معظم شهدا، مردم و مسئولان استان، زندگانی و لحظه شهادت شهیدان بازآفرینی و روایت میشود تا نسل امروز بیش از پیش با سبک زندگی و ایثار رزمندگان آشنا شوند. «خانواده ایران» به زندگی چهار شهید جنگ ۱۲ روزه، یک شهید مدافع حرم و دو شهید از هشت سال دفاع مقدس استان قزوین میپردازد.
رضا داداشی تهیهکننده و کارگردان این اثر رادیویی است و نویسندگی آن را سیدابراهیم میرقاسمی برعهده دارد. همچنین حسن نوری به عنوان صدابردار، کامران خدابنده بهعنوان افکتور و فرزانه عابدینیفر بهعنوان جانشین تهیهکننده در این پروژه همکاری دارند.
گروه بازیگران «خانواده ایران» شامل عمار رسولی، میرشهرام میروهابی، سیدابراهیم میرقاسمی، سحر نجفی، معصومه صادقی و حجت یوسفی هستند که با اجرای نقشهای مختلف فضایی متفاوت و شنیدنی را برای مخاطبان ایجاد میکنند.
این برنامه با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا، فرصتی است تا مخاطبان رادیو قزوین، هر شب در هفته دفاع مقدس، روایتهایی تازه و پرشور از قهرمانان واقعی این سرزمین را بشنوند.