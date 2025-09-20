باشگاه خبرنگاران جوان - در فینال وزن ۹۷ کیلوگرم کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۲۵، محمدهادی ساروی، فرنگی‌کار کشورمان با نتیجه ۳ بر ۱ از سد آرتور سارگسیان از روسیه گذشت و به مدال طلا دست یافت.

او پس از استراحت در دور نخست در دور دوم با نتیجه ۴ بر صفر نیتش از هند را شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت.

ساروی در این دیدار با نتیجه ۱ بر ۱ از سد گئورگی ملیا از گرجستان گذشت و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. ساروی در این مرحله با نتیجه ۳ بر ۱ کریل ماکسویچ از بلاروس را مغلوب کرد و به دیدار فینال راه یافت.