فرنگی‌کار وزن ۹۷ کیلوگرم کشورمان با پیروزی مقابل حریف روس خود مدال طلا را به دست آورد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در فینال وزن ۹۷ کیلوگرم کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۲۵، محمدهادی ساروی، فرنگی‌کار کشورمان با نتیجه ۳ بر ۱ از سد آرتور سارگسیان از روسیه گذشت و به مدال طلا دست یافت.

او پس از استراحت در دور نخست در دور دوم با نتیجه ۴ بر صفر نیتش از هند را شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت.  

ساروی در این دیدار با نتیجه ۱ بر ۱ از سد گئورگی ملیا از گرجستان گذشت و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. ساروی در این مرحله با نتیجه ۳ بر ۱ کریل ماکسویچ از بلاروس را مغلوب کرد و به دیدار فینال راه یافت.

تبادل نظر
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۶ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
خسته نباشی دلاور ، شیر مادر حلالت
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۳ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
باریکلا پلنگ مازرون
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۱ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
الحمدلله رب العالمین

خداوند را سپاس

دمش پهلوان ساروی هم گرم
۰
۲
پاسخ دادن
