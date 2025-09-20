فرمانده کل انتظامی کشور در پیامی، قهرمانی زودهنگام تیم ملی کشتی فرنگی ایران در مسابقات جهانی کرواسی را تبریک گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور در پیامی قهرمانی زودهنگام تیم ملی کشتی فرنگی ایران در رقابت‌های جهانی کرواسی را تبریک گفت.

در این پیام آمده است: «نام‌آوران تیم ملی کشتی فرنگی ایران در رقابت‌های جهانی کرواسی موفقیتی بزرگ به‌دست آوردند. این قهرمانی زودهنگام را به تمام ملی‌پوشان، اعضای کادر فنی و مدیریت تیم تبریک می‌گویم. شادی مردم در کنار رفتار قهرمانانه و پهلوانانه دلاورمردان که عِرق به پرچم ملی و وطن را معنادار کردند، شایسته تقدیر و احترام است. امید که همواره افتخارآفرین و سرافراز برای ملت بزرگ ایران باشید.»