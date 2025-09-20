ادعا‌های رسانه‌های ضد انقلاب درباره یک زندانی زن به نام س. ر، تکذیب شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پی طرح برخی ادعا‌ها درباره یک زندانی زن به نام س. ر در رسانه‌های معاند، بررسی‌ها نشان می‌دهد این متهم در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به اتهام ارتباط با گروهک نفاق بازداشت و با استفاده از تاسیسات قانونی و برخورداری از رافت اسلامی آزاد شده است، اما مجدد با جریان نفاق ارتباط گرفته است.

متهم شش ماه پس از آزادی مشروط، مجددا با جریان نفاق ارتباط گرفته و در تاریخ ۶ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۴، با در اختیار داشتن تجهیزاتی خاص در هنگام همکاری با گروهک تروریستی منافقین دستگیر می‌شود.

پس از دستگیری متهم و بررسی ارتباطات وی در فضای مجازی مشخص می‌شود متهم از سر پل خود در گروهک تروریستی منافقین ماموریت‌هایی را دریافت کرده بوده است و در فضای مجازی فیلم و عکس ماموریت‌های خرابکارانه خود از جمله آتش زدن پایگاه‌های بسیج و ورودی‌های مساجد را ارسال می‌کرده است. 

با بازداشت متهم س. ر و بررسی سوابق وی که متاسفانه با وجود بهره‌مندی قبلی رافت اسلامی مجدد با سر پل گروهک تروریستی منافقین ارتباط گرفته و حداقل ۱۰ عملیات از او دریافت کرده بوده و در حال تکمیل مراحل عملیاتی خود در تهران بوده است.

با توجه به شرایط متهم و اعتیاد وی به مواد مخدر صنعتی و براساس مفاد پرونده، بازپرس بلافاصله پس از تفهیم اتهام برای او قرار وثیقه صادر می‌کند که خانواده متهم از ارائه وثیقه برای آزادی متهم استنکاف کرده بودند.

بر اساس تحقیقات اولیه، نامبرده مبالغی جهت انجام ماموریت‌های خرابکارانه از سوی گروهک تروریستی منافقین دریافت کرده و آموزش‌هایی برای انجام اقدامات ایذایی از جمله ایجاد حریق دیده بود؛ بنابراین گزارش، نامبرده همچنین دارای پرونده پزشکی با سابقه تشنج علاوه بر اعتیاد به مواد مخدر صنعتی بوده است که در بدو ورود به زندان در سابقه پزشکی وی ثبت شده است. 

با توجه به سابقه بیماری و اعتیاد وی به مواد مخدر، متهم در طول دوران بازداشت با رعایت کامل موازین قانونی و حقوقی، تحت نظارت و درمان در زندان بوده است.

در روز‌های گذشته به دستور پزشک زندان و با موافقت مقام قضایی. متهم برای ادامه روند درمان به بیمارستان منتقل شده است.

منبع: مرکز رسانه قوه قضاییه

برچسب ها: قوه قضاییه ، زندانی زن ، گروهک نفاق ، رسانه های ضد انقلاب
