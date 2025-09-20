برخورد ۲ خودرو در محور بابل – آمل ۶ زخمی برجای گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - غلام نیا روشن مدیر روابط عمومی اورژانس ۱۱۵ بابل گفت: عصر امروز شنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۴، در ساعت ۱۷:۵۱، سانحه‌ای شدید میان دو خودروی سواری پراید در محور بابل به آمل، جاده زرگرمحله محدوده بالا بصرا رخ داد.

او افزود:با اعلام حادثه به مرکز ارتباطات اورژانس، تکنسین‌های پایگاه‌های امین‌آباد و پیچاکلا بلافاصله به محل اعزام شدند. در این تصادف، ۶ نفر شامل چهار زن (۴۰، ۲۰، ۵۶ و ۲۰ ساله)، یک مرد ۵۴ ساله و یک کودک ۱۱ ماهه دچار آسیب‌دیدگی‌های شدید از نوع مولتی‌تروما و هدتروما شدند.

غلام نیا روشن گفت: تکنسین‌های اورژانس ۱۱۵ پس از انجام اقدامات درمانی اولیه، مصدومان را جهت ادامه درمان به بیمارستان‌های شهید بهشتی و شهید یحیی‌نژاد بابل منتقل کردند.

روابط عمومی اورژانس ۱۱۵ بابل ضمن آرزوی سلامتی برای مصدومان، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه حادثه، مراتب را سریعاً از طریق شماره ۱۱۵ اطلاع دهند تا اقدامات امدادی در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.