مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران از جریمه ۸ میلیارد ریالی برای دارنده یک دستگاه موتورسیکلت قاچاق خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - تقی حسام مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران گفت: پرونده قاچاق موتور سیکلت سنگین به ارزش ۸ میلیارد ریال در شعبه اول تعزیرات حکومتی سوادکوه رسیدگی شد.

او افزود: شعبه پس از بررسی مستندات موجود در پرونده و ارائه نشدن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالا و تحویل آن به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، متخلف را به پرداخت هشت میلیارد و ۲۱۳ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران گفت: ماموران پلیس آگاهی، یک دستگاه موتور سیکلت سنگین قاچاق را کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

برچسب ها: موتورسیکلت قاچاق ، قاچاق کالا و ارز
