باشگاه خبرنگاران جوان - شهرام لاسمی معروف به «قِلقِلی» بازیگر کودک و نوجوان امروز ۲۹ شهریور به علت سکته قلبی راهی بیمارستان و در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شد.

این هنرمند در حال حاضر در بخش مراقبت‌های ویژه بستری است. 

محمد مسلمی از دوستان این هنرمند درباره وضعیت جسمی لاسمی گفت: شهرام لاسمی امروز به دلیل سابقه بیماری که داشت دچار سکته قلبی شد و در حال حاضر در بخش مراقبت‌های ویژه بستری است.

او ضمن آرزوی سلامتی برای شهرام لاسمی توضیح داد که این هنرمند قرار است فردا مراحل در مانی را طی و آنژیو شود.

منبع: ایسنا

برچسب ها: شهرام لاسمی ، قلقلی ، برنامه کودک ، سکته قلبی
شهرام لاسمی در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شد
