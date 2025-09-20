باشگاه خبرنگاران جوان - شهرام لاسمی معروف به «قِلقِلی» بازیگر کودک و نوجوان امروز ۲۹ شهریور به علت سکته قلبی راهی بیمارستان و در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شد.

این هنرمند در حال حاضر در بخش مراقبت‌های ویژه بستری است. محمد مسلمی از دوستان این هنرمند درباره وضعیت جسمی لاسمی گفت: شهرام لاسمی امروز به دلیل سابقه بیماری که داشت دچار سکته قلبی شد و در حال حاضر در بخش مراقبت‌های ویژه بستری است. او ضمن آرزوی سلامتی برای شهرام لاسمی توضیح داد که این هنرمند قرار است فردا مراحل در مانی را طی و آنژیو شود. منبع: ایسنا