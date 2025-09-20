قرارداد ۹۰ میلیون دلار خرید ۱۵۰۰ آمبولانس منعقد شد

باشگاه خبرنگاران جوان- دکتر "جعفر میعاد فر"، روز شنبه در مراسم افتتاح پایگاه اورژانس پیش بیمارستانی بخ و گاریزات یزد افزود: تا پایان امسال، ۷۰۰ دستگاه آمبولانس تازه به ناوگان اورژانس کشور اضافه می‌شود.

وی اظهار کرد: اکنون سه هزار آمبولانس فرسوده در کشور وجود دارد و طی ۲ سال گذشته، ۵۰۰ دستگاه آمبولانس جدید به چرخه خدمات اورژانس افزوده شده است.

دکتر میعادفر کمبود نیروی انسانی را به عنوان بزرگترین چالش پیش روی اورژانس برشمرد و اظهار کرد: در بیش از ۱۰۰ نقطه کشور در حال آموزش دانشجویان رشته فوریت‌های پزشکی هستیم، اما در برخی پایگاه‌ها تعداد ماموریت‌ها کم است و این مسئله هزینه‌های زیادی را بر دولت تحمیل می‌کند.

وی ادامه داد: در استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان، هرمزگان و خوزستان از ظرفیت مناطق آزاد بهره گرفته شده و با عقد تفاهم‌نامه‌های همکاری ۵۰ درصدی با استانداران، تلاش می‌شود شرایط مناسبی در حوزه اورژانس پیش بیمارستانی در این مناطق فراهم شود.