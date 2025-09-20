رهبران دموکرات در کنگره آمریکا خواستار دیدار با رئیس جمهور برای جلوگیری از تعطیلی دولت شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - رهبران دموکرات در کنگره آمریکا روز شنبه از دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا خواستند که پیش از مهلت ۳۰ سپتامبر برای تأمین بودجه دولت، با آنها دیدار کند تا از تعطیلی دولت جلوگیری شود.

چاک شومر، رهبر اقلیت سنا و حکیم جفریز، رهبر اقلیت مجلس نمایندگان در نامه‌ای مشترک نوشتند: «ما نامه‌ای می‌نویسیم تا خواستار دیداری در رابطه با تصمیم شما برای تعطیلی دولت فدرال به دلیل تمایل جمهوری‌خواهان برای ادامه تخریب مراقبت‌های بهداشتی مردم آمریکا شویم.»

آنها گفتند که رهبران جمهوری‌خواه کنگره «بار‌ها و علناً» از شرکت در مذاکرات دو حزبی برای باز نگه داشتن دولت خودداری کرده‌اند.

رهبران با تأکید بر آمادگی خود برای تلاش برای دستیابی به یک توافق دو حزبی در مورد بودجه که «زندگی خانواده‌های آمریکایی را بهبود می‌بخشد و به بحران مراقبت‌های بهداشتی جمهوری‌خواهان رسیدگی می‌کند»، گفتند: «دموکرات‌ها در موضع خود شفاف و ثابت قدم بوده‌اند.»

این نامه یک روز پس از آن منتشر شد که سنای آمریکا لایحه تصویب شده توسط مجلس نمایندگان برای تأمین بودجه دولت فدرال تا ۲۱ نوامبر را مسدود کرد.

آنها نوشتند: با این حال، ما از لایحه بودجه که به حمله جمهوری‌خواهان به مراقبت‌های بهداشتی ادامه می‌دهد، حمایت نخواهیم کرد. این لایحه شامل کاهش‌های ویرانگر مدیکید و مدیکر؛ افزایش سرسام‌آور حق بیمه، فرانشیز و کسورات؛ امتناع از تمدید اعتبار مالیاتی قانون مراقبت‌های مقرون‌به‌صرفه؛ حملات بی‌سابقه به تحقیقات پزشکی و سیستم بهداشت عمومی؛ سرکوب دسترسی به واکسن و تعطیلی اجباری بیمارستان‌ها، خانه‌های سالمندان و کلینیک‌های بهداشتی در سراسر کشور است.

کاخ سفید هنوز به این نامه پاسخی نداده است.

منبع: آناتولی