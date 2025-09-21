باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- لرستان یکی از استان‌های بکر و پرظرفیت ایران در حوزه گردشگری و صنعت است. منابع طبیعی، موقعیت جغرافیایی و نیروی انسانی جوان، همگی ظرفیت‌هایی هستند که می‌توانستند این استان را به یکی از قطب‌های اقتصادی و گردشگری کشور تبدیل کنند. اما واقعیت این است که لرستان بیش از آنکه با توسعه شناخته شود، با پروژه‌های نیمه‌تمام گره خورده است.

طرح‌هایی که با وعده‌های بزرگ آغاز شدند، اما امروز تنها سازه‌هایی نیمه‌کاره یا زمین‌هایی خالی‌اند. بررسی چند پروژه شاخص خرم‌آباد به‌خوبی این وضعیت را نشان می‌دهد.

هتل صخره‌ای؛ سه دهه انتظار برای یک رویا

پروژه هتل صخره‌ای خرم‌آباد در سال ۱۳۷۸ کلنگ‌زنی شد؛ طرحی که قرار بود طی سه سال تکمیل شود و نقطه عطفی در گردشگری لرستان باشد. اما پس از گذشت بیش از دو دهه، این سازه همچنان نیمه‌کاره رها شده است.

مشکلات اداری، نبود هماهنگی دستگاه‌ها، ضعف سرمایه‌گذاری و بحران‌های مالی، دلایل اصلی این تعویق عنوان می‌شوند. بازدیدهای متعدد استانداران و وعده‌های رنگارنگ نیز تاکنون گرهی از این پروژه نگشوده است.

لاستیک‌سازی خرم‌آباد؛ صنعتی که هیچ‌گاه جان نگرفت

در سال ۱۳۹۳ خبر احداث لاستیک‌سازی خرم‌آباد به‌عنوان «بزرگ‌ترین پروژه صنعتی لرستان» اعلام شد.

قرار بود این طرح ظرف ۳۶ ماه به بهره‌برداری برسد و بیش از ۱۰۰۰ فرصت شغلی ایجاد کند. اما امروز پس از گذشت حدود ۱۱ سال، تنها یک زمین خالی و نیمه‌کاره باقی مانده است.

این طرح نیز همچون بسیاری از پروژه‌های مشابه، قربانی نبود سرمایه‌گذاری پایدار و اختلافات مدیریتی شد.

بام خرم‌آباد؛ ظرفیت بکر، معطل سرمایه‌گذاری

طرح «بام خرم‌آباد» در سال ۱۳۸۹ آغاز شد و قرار بود با مساحتی بیش از ۸۰۰ هکتار، لرستان را به مقصدی بین‌المللی برای گردشگران تبدیل کند.

زیرساخت‌هایی چون جاده، فضای سبز، آب و برق آماده شد، اما اجرای بخش‌های اصلی مانند تله‌کابین، شهربازی و هتل هرگز عملی نشد.

کارشناسان معتقدند این پروژه می‌تواند لرستان را در رده بهترین مناطق گردشگری کشور قرار دهد، اما همچنان در انتظار سرمایه‌گذار است.

برج‌های دوقلو؛ رویاهای بلندمرتبه، سازه‌های نیمه‌کاره

برج‌های تجاری ـ مسکونی کیو، معروف به برج‌های دوقلو، در سال ۱۳۹۳ کلنگ‌زنی شدند.

این پروژه ۳۰ طبقه قرار بود بلندترین مجتمع مسکونی لرستان باشد و خرم‌آباد را به قطب اقتصادی منطقه بدل کند. اما اختلافات حقوقی و تغییر شرکا موجب شد این طرح نیز به فهرست نیمه‌تمام‌های شهر بپیوندد.

امروز، به‌جای نمادی از توسعه، برج‌های نیمه‌کاره به معضلی شهری تبدیل شده‌اند.

وعده‌هایی که زخمی بر تن شهر شدند

آنچه در لرستان مشاهده می‌شود، زنجیره‌ای از طرح‌های ناتمام است که هر کدام قرار بود تحولی در صنعت، گردشگری و اقتصاد استان ایجاد کنند. اما در نبود برنامه‌ریزی دقیق، ضعف سرمایه‌گذاری و بی‌ثباتی مدیریتی، این پروژه‌ها نه‌تنها سودی برای استان نداشته‌اند بلکه به زخمی مزمن بر پیکر توسعه لرستان بدل شده‌اند.

امروز پرسش اصلی مردم این است: چه زمانی لرستان از چرخه وعده‌های بی‌انجام خارج می‌شود و پروژه‌های نیمه‌تمام به سرانجام می‌رسند؟