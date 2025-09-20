هزاران اسرائیلی روز شنبه در چندین شهر در اراضی اشغالی تظاهرات کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - هزاران اسرائیلی روز شنبه در چندین شهر تظاهرات کردند و خواستار توافق تبادل اسرا شدند که آزادی بستگانشان را که در غزه زندانی هستند، تضمین کند.

رادیو ارتش اسرائیل اعلام کرد که تجمع اصلی در میدان «گروگان‌های تل‌آویو» برگزار شد و خانواده‌های اسیران در آن شرکت داشتند. هزاران نفر دیگر به اعتراضات در قدس اشغالی، حیفا و سایر شهر‌ها پیوستند.

به گزارش روزنامه یدیعوت آحارانوت، در مرکز اراضی اشغالی معترضان به عنوان بخشی از تلاش‌ها برای تحت فشار قرار دادن کابینه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای دستیابی به توافق، یک جاده اصلی را مسدود کردند.

اسرائیل تخمین می‌زند که ۴۸ اسیر اسرائیلی در حال حاضر در غزه هستند، از جمله ۲۰ نفر که گمان می‌رود زنده باشند. در همین حال، بیش از ۱۱۰۰۰ فلسطینی در زندان‌های اسرائیل نگهداری می‌شوند که بسیاری از آنها از شکنجه، گرسنگی و بی‌توجهی پزشکی رنج می‌برند و طبق گزارش‌های حقوق بشر و رسانه‌های فلسطینی و اسرائیلی، مرگ‌های متعددی گزارش شده است.

پیش از این در روز شنبه، خانواده‌های اسیران اسرائیلی، نتانیاهو را به فدا کردن جان عزیزانشان برای حفظ قدرت سیاسی خود متهم کردند.

روز سه‌شنبه، ارتش اسرائیل اعلام کرد که عملیات زمینی گسترده‌ای را در شهر غزه با مشارکت نیرو‌های منظم و ذخیره از سه لشکر آغاز کرده است.

این حمله با نام «ارابه‌های گیدئون ۲» از ۱۱ آگوست در محله زیتون در جنوب شرقی آغاز شد و شامل تخریب خانه‌ها با ربات‌های مسلح، آتش توپخانه، تیراندازی تصادفی و جابجایی اجباری بوده است.

شاهدان به آناتولی گفتند که خودرو‌های سنگین اسرائیلی از جمله تانک‌ها، اواخر روز چهارشنبه به مناطق جدیدی از شمال غربی شهر غزه پیشروی کردند.

ایال زمیر، رئیس ستاد ارتش اسرائیل روز سه‌شنبه حمله به شهر غزه را برای نجات اسرا «حیاتی» خواند؛ علی‌رغم هشدار‌های قبلی مبنی بر اینکه چنین تشدید‌هایی جان آنها را به خطر می‌اندازد.

روز شنبه، شاخه نظامی حماس، گردان‌های القسام «عکس خداحافظی» ۴۷ اسیر اسرائیلی را منتشر کرد و نتانیاهو و زمیر را مسئول سرنوشت آنها دانست.

این تصویر با عنوانی به زبان‌های عربی و عبری همراه بود که می‌گفت: «به دلیل سرسختی (نخست وزیر اسرائیل، بنیامین) نتانیاهو و تسلیم (رئیس ستاد کل، ایال) زمیر، این یک عکس خداحافظی در آغاز عملیات در غزه است.»

حماس این عکس را در وب‌سایت رسمی خود منتشر کرد و بر موضع خود مبنی بر اینکه سرنوشت اسرا در گرو تصمیمات سیاسی سران اسرائیل است، تأکید کرد.

حماس بار‌ها آمادگی خود را برای انعقاد یک توافق جامع با اسرائیل برای آزادی همه اسرای اسرائیلی در ازای زندانیان فلسطینی، پایان دادن به جنگ غزه و تضمین عقب‌نشینی کامل نیرو‌های اسرائیلی اعلام کرده است.

با این حال، نتانیاهو بار‌ها چنین پیشنهاد‌هایی را رد کرده و در عوض بر ترتیبات جزئی که به او اجازه می‌دهد در هر مرحله از مذاکرات، آن را به تأخیر بیندازد و شرایط جدیدی را تحمیل کند، اصرار دارد.

در ۹ سپتامبر، اسرائیل به یک مجتمع مسکونی در دوحه حمله کرد و رهبران حماس را در حالی که در حال بحث در مورد پیشنهاد ایالات متحده برای پایان دادن به جنگ در غزه بودند، هدف قرار داد. از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون بیش از ۶۵۲۰۰ فلسطینی در این جنگ شهید شده‌اند.

نوامبر گذشته، دادگاه کیفری بین‌المللی حکم بازداشت نتانیاهو و وزیر جنگ سابق او، یوآو گالانت را به اتهام جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در غزه صادر کرد.

اسرائیل همچنین به دلیل جنگ خود علیه این منطقه محصور، با پرونده نسل‌کشی در دادگاه بین‌المللی دادگستری رو‌به‌رو است.

منبع: آناتولی