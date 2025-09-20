براثر واژگونی ۲ دستگاه خودروی سواری در شهر‌های رامیان و کلاله در شرق استان گلستان ۱۰ نفر از سرنشینان این ۲ خودرو مصدوم شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان- پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر استان گلستان اعلام کرد: براثر واژگونی ۲ دستگاه خودروی سواری در شهر‌های رامیان و کلاله در شرق استان گلستان ۱۰ نفر از سرنشینان این ۲ خودرو مصدوم و روانه بیمارستان شدند.

در حادثه نخست براثر واژگونی یک دستگاه پراید در جاده کلاله به شهر فراغی حوالی روستای «کسر پیشکمر» ۶ سرنشین این خودرو مصدوم شدند.

پس از گزارش این حادثه، چند تیم از نیرو‌های امدادی اوژانس ۱۱۵ و جمعیت هلال احمر در محل حادثه حاضر و پس از اقدامات اولیه مصدومان به مراکز درمانی کلاله منتقل شدند.

همچنین در حادثه دوم که در جاده رامیان به شاهرود نرسیده به معدن زغال سنگ رضی البرز شرقی رخ داد، براثر واژگونی یک دستگاه سواری سمند چهار سرنشین این خودرو مصدوم شدند.

پس از گزارش این حادثه هم تیم‌های امدادی از اورژانس ۱۱۵ و جمعیت هلال احمر در محل حادثه حاضر و مصدومان را به بیمارستان حضرت معصومه (س) شهرستان آزادشهر منتقل کردند.

نیمی از جمعیت ۲ میلیون نفری گلستان در هفت شهرستان واقع درشرق این استان سکونت دارند.

