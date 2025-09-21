باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- چهارخطه کردن جاده داران ـ الیگودرز بهعنوان بخشی از کریدور شرق به غرب کشور از سالها پیش آغاز شد؛ اما طولانیشدن روند اجرا، تغییر دولتها و کمبود منابع مالی باعث شده این طرح به یکی از قدیمیترین پروژههای نیمهتمام کشور تبدیل شود.
حالا در دولت وفاق بار دیگر وعده تکمیل آن تا پایان امسال داده شده است؛ وعدهای که مردم امیدوارند اینبار رنگ واقعیت به خود بگیرد.
وعدههای مسئولان؛ از اردیبهشت تا آبان
اظهارات مسئولان درباره زمان بهرهبرداری از پروژه نشاندهنده اختلاف و تغییر مکرر تاریخهاست:
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۴– شاهرخی استاندار لرستان: محور الیگودرز ـ داران ظرف دو ماه آینده تکمیل میشود.
۲۲ مرداد ۱۴۰۴ – شاهرخی استاندار لرستان: این محور تا پایان مهرماه تکمیل خواهد شد.
۲۵ مرداد ۱۴۰۴ – علیرضا سیاهپور، معاون شرکت توسعه راهها: ۱۳.۵ کیلومتر در لرستان و ۱۷ کیلومتر در اصفهان تا پایان آبان به بهرهبرداری میرسد و ۶ کیلومتر باقیمانده نیز اوایل سال آینده تکمیل خواهد شد.
هوشنگ بازوند ،معاون وزیر راه و شهرسازی، خرداد ۱۴۰۴:تمام اهتمام وزارتخانه بر اتمام این پروژه تا پایان سال جاری است.
این جاده علاوه بر نقش ارتباطی میان لرستان و اصفهان، بخشی از شاهراه اصلی شرق به غرب کشور است.
بنا بر آمار رسمی، سالانه بهطور میانگین ۵۰ نفر در این مسیر جان خود را از دست میدهند؛ آماری تکاندهنده که بهروشنی ضرورت تسریع در تکمیل این طرح را نشان میدهد.
تملک اراضی حریم جاده، کمبود اعتبارات در سالهای گذشته و تغییر اولویتها در دولتهای مختلف، از مهمترین دلایل تأخیر در تکمیل این محور بوده است.
مسئولان فعلی میگویند در دولت وفاق منابع مالی لازم اختصاص یافته و مشکلات معارضان نیز در حال برطرفشدن است.
میان وعده و واقعیت
هرچند پروژه به مراحل پایانی نزدیک شده و بخشی از مسیر تا پایان امسال افتتاح خواهد شد، اما تناقض در وعدههای مسئولان موجب تردید مردم نسبت به تحقق این تاریخها شده است.
تجربه گذشته نشان میدهد که این طرح بارها بهدلیل موانع اجرایی به تعویق افتاده و همین امر اعتماد عمومی را کاهش داده است.
اکنون پس از دو دهه انتظار، مردم لرستان و اصفهان بیش از هر زمان دیگری چشمبهراه تکمیل شاهراهی هستند که میتواند جان انسانها را نجات دهد و توسعه منطقه را شتاب بخشد.
اما پرسش اصلی همچنان باقی است: آیا وعدههای دولت وفاق اینبار تحقق خواهد یافت یا پروژه چهارخطه داران ـ الیگودرز همچنان میان وعده و واقعیت سرگردان خواهد ماند؟