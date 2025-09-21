باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- چهار سال از آغاز طرح نهضت ملی مسکن در لرستان می‌گذرد؛ طرحی که قرار بود خانه‌دار شدن ده‌ها هزار خانوار را محقق کند. اما آمارها نشان می‌دهد بیش از نیمی از واحدهای در حال ساخت استان همچنان بدون تسهیلات بانکی رها شده‌اند و مشکلاتی همچون کمبود زمین، افزایش دو برابری هزینه ساخت و نپرداختن سهم آورده متقاضیان، این پروژه را به یکی از چالش‌های جدی استان تبدیل کرده است.

رضا حامی، معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی لرستان گفت:در استان لرستان بیش از ۱۰ هزار و ۲۰۳ واحد مسکونی در حال ساخت است که حدود نیمی از آن‌ها در خرم‌آباد و بقیه در سایر شهرها قرار دارند. اما نخستین مشکل ما موضوع زمین است. شرایط توپوگرافی و نوع خاک باعث شده برای آماده‌سازی، عملیات سنگینی انجام دهیم. در یکی از پروژه‌ها ناچار شدیم بیش از ۶۰۰ هزار مترمکعب خاک‌برداری کنیم. این هزینه‌ها روند کار را دشوارتر کرده است.

او همچنین از بی‌توجهی بخشی از متقاضیان گلایه کرد:بخش دیگری از مشکل به عدم پرداخت سهم آورده توسط متقاضیان برمی‌گردد. اگر آورده‌ها به‌موقع تأمین نشود، پروژه‌ها روی زمین می‌ماند.

بانک‌ها؛ حلقه مفقوده طرح

اما مشکل اصلی، تأمین مالی پروژه‌هاست. بانک‌ها که باید بخش مهمی از هزینه‌ها را تقبل می‌کردند، تنها برای نیمی از واحدها تسهیلات پرداخت کرده‌اند.

عنایت‌الله میرزایی سرپرست اداره کل راه و شهرسازی لرستان این مسئله را «نگران‌کننده» توصیف می‌کند:از ۱۰ هزار و ۲۰۳ واحد در حال ساخت، تنها تسهیلات چهار هزار و ۷۳۶ واحد برقرار شده است. یعنی ۵۰ درصد واحدها عملاً بدون پشتوانه بانکی پیش می‌روند. وقتی منابع مالی بانک‌ها وارد پروژه نشود، اجرای آن‌ها به تأخیر می‌افتد و بار اصلی به دوش مردم می‌افتد.

میرزایی همچنین با اشاره به کمبود زمین می‌گوید:توپوگرافی خاص شهرهای استان کار ما را برای تأمین زمین بسیار سخت کرده است. با این وجود توانسته‌ایم برای بیش از ۱۰ هزار واحد زمین تأمین کنیم و برای هشت هزار و ۱۳۵ واحد هم پروانه صادر کنیم. اما بدون همراهی جدی بانک‌ها، این تلاش‌ها نتیجه مطلوبی نخواهد داشت

افزایش بیش از دو برابری هزینه ساخت در سه سال اخیر موجب شده بسیاری از متقاضیان توان پرداخت آورده‌های نقدی خود را نداشته باشند.

این مسئله سبب بروز اعتراضاتی در میان مردم شده است. در همین زمینه،مهدی مجیدی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان، هشدار می‌دهد:با گذشت چهار سال از اجرای طرح، وضعیت پروژه‌های مسکن در لرستان قابل قبول نیست. در حالی که برخی استان‌های همجوار چندین پروژه را به بهره‌برداری رسانده‌اند، ما هنوز نیمی از واحدها را به تسهیلات بانکی وصل نکرده‌ایم. این وضعیت برای مردم نگران‌کننده است.

او تأکید می‌کند که متقاضیان نباید قربانی کم‌کاری بانک‌ها شوند تا زمانی که پروژه‌ها به سیستم بانکی متصل نشده‌اند، نباید آورده‌ای از مردم دریافت شود. این کار نه تنها باعث فشار معیشتی بر خانواده‌ها می‌شود، بلکه نارضایتی اجتماعی ایجاد می‌کند. بانک‌ها باید مسئولیت خود را بپذیرند و همکاری لازم را داشته باشند.

نهضت ملی مسکن در لرستان امروز در نقطه حساسی قرار گرفته است. آمارها نشان می‌دهد از میان بیش از ۱۵۷ هزار متقاضی اولیه، تنها ۳۷ هزار نفر واجد شرایط شناخته شدند. اکنون نیز نیمی از واحدهای در حال ساخت بدون پشتوانه بانکی باقی مانده‌اند.

این طرح که قرار بود امیدی تازه برای هزاران خانواده لرستانی باشد، امروز با مجموعه‌ای از مشکلات درگیر است: کمبود زمین، تعلل بانک‌ها، افزایش هزینه‌های ساخت و ناتوانی متقاضیان در تأمین آورده.

اگر راهکاری فوری برای رفع این موانع پیدا نشود، پروژه‌های نهضت ملی مسکن در لرستان در نیمه‌راه متوقف خواهند شد و رؤیای خانه‌دار شدن هزاران نفر همچنان دست‌نیافتنی باقی می‌ماند.