میلان در خانه اودینزه با درخشش استثنایی کریستین پولیشیچ ۳-۰ ‏پیروز شد تا سومین پیروزی پیاپی خود در سری آ را به دست بیاورد. ‏

باشگاه خبرنگاران جوان - در دیداری از هفته چهارم رقابت‌های سری آ فصل ۲۶-۲۰۲۵، میلان میهمان اودینزه بود و با نتیجه ۳-۰ به برتری رسید.

کریستین پولیشیچ در بازگشت به ترکیب اصلی ‏میلان نمایشی فراموش‌نشدنی داشت؛ او امشب دو گل به ثمر رساند ‏و پایه‌گذار گل دیگر میلان که با ضربه فوفانا زده شد، بود تا تیمش با پیروزی ۳ بر صفر خانه اودینزه را ‏ترک کند‎.

همچنین کریستین پولیشیچ به نخستین بازیکن سری‌آ تبدیل شد که در ۳ فصل اخیر به آمار حداقل ۲۵ گل و ۱۵ پاس گل دست پیدا می‌کند.

میلان با کسب سومین پیروزی فصل ۹ امتیازی شد و در جایگاه سوم جدول رده‌بندی رقابت‌های فصل ۲۶-۲۰۲۵ سری آ قرار گرفت. یووه با ۱۰ امتیاز در صدر جدول قرار دارد.