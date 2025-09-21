میلان در خانه اودینزه با درخشش استثنایی کریستین پولیشیچ ۳-۰ ‏پیروز شد تا سومین پیروزی پیاپی خود در سری آ را به دست بیاورد. ‏

باشگاه خبرنگاران جوان - در دیداری از هفته چهارم رقابتهای سری آ فصل ۲۶-۲۰۲۵، میلان میهمان اودینزه بود و با نتیجه ۳-۰ به برتری رسید.
کریستین پولیشیچ در بازگشت به ترکیب اصلی میلان نمایشی فراموشنشدنی داشت؛ او امشب دو گل به ثمر رساند و پایهگذار گل دیگر میلان که با ضربه فوفانا زده شد، بود تا تیمش با پیروزی ۳ بر صفر خانه اودینزه را ترک کند.
همچنین کریستین پولیشیچ به نخستین بازیکن سریآ تبدیل شد که در ۳ فصل اخیر به آمار حداقل ۲۵ گل و ۱۵ پاس گل دست پیدا میکند.
میلان با کسب سومین پیروزی فصل ۹ امتیازی شد و در جایگاه سوم جدول ردهبندی رقابتهای فصل ۲۶-۲۰۲۵ سری آ قرار گرفت. یووه با ۱۰ امتیاز در صدر جدول قرار دارد.