۲ واحد مرغداری با ظرفیت ۶۰ هزار تن در بشرویه در حال ساخت است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - اسفندیاری رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی از میزان پیشرفت ۲ واحد تخمگذار در حال تأسیس شهرستان بشرویه بازدید کرد.

در این بازدید مطرح شد که این ۲ واحد تخمگذار با ظرفیت ۶۰ هزار قطعه در حال ساخت است.

پیش بینی می‌شود با توجه به پیشرفت فیزیکی بالای ۹۰ درصد، یک واحد به زودی پولت‌ریزی شده و در چرخه تولید قرار گیرد.

بیشتر بخوانید

میزان سرمایه گذاری برای به بهره‌برداری رسیدن این دو واحد مبلغی بالغ بر ۴۰ میلیارد تومان برآورد شده است.

هم اکنون ۳ واحد مرغداری تخمگذار با ظرفیت ۶۷ هزار قطعه در این شهرستان فعال است.

