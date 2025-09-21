باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - مسابقات شطرنج سریع ریتد جام پلیکان با حضور 83 بازیکن در طبس برگزار شد.

در این مسابقات سید حسین حسینی از بیرجند به مقام اول دست یافت، سبحان زحمتی از مشهد دوم شد و ابوالفضل فورگی نژاد از بیرجند در جایگاه سوم ایستاد.

مجتبی قلاسی مود از بیرجند و کیارش دادپور از نیشابور نیز به ترتیب مقام چهارم و پنجم را کسب کردند.

در بخش بانوان ساجده زحمتی از مشهد اول شد و در بخش پیشکسوتان نیز رضا اشتری از طبس به مقام اول دست یافت.

نفر اول زیر ۸ سال محمد حافظ ابراهیم زاده از مشهد معرفی شد، نفر اول زیر 12 سال محمد طاها حاتمی از سرایان بود و نفر اول زیر 16 سال نیز امیر مسعود میربلوکی از قاین معرفی شد.