باشگاه خبرنگاران جوان - ۳۱ شهریور ماه سال ۱٣٩٧، همزمان با رژه نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی در سالگرد آغاز جنگ عراق و ایران در شهر اهواز، ناگهان افرادی از پشت جایگاه شروع به تیراندازی کردند.در نتیجه این عملیات تروریستی ٢۴ تَن شهید و بیش از ۶۰ تَن زخمی شدند.

این حمله حدود ساعت ۹ صبح حوالی پادگان لشکر ۹۲ زرهی اهواز رخ داد. مهاجمان مسلح که پیش از اجرای این مراسم در پشت محل برگزاری رژه کمین کرده و منتظر بودند، نیم ساعت پس از آغاز مراسم، مسیر رژه یگان‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی ایران را به رگبار گلوله بستند.

نمایی از لحظات اولیه حمله در رژه اهواز