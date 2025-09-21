همزمان با روزهای آخر شهریور حمله تروریستی رژه اهواز را مرور می‌کنیم، که در جریان این حمله ٢۴ تَن شهید و بیش از ۶۰ تَن زخمی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - ۳۱ شهریور ماه سال ۱٣٩٧، همزمان با رژه نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی در سالگرد آغاز جنگ عراق و ایران در شهر اهواز، ناگهان افرادی از پشت جایگاه شروع به تیراندازی کردند.در نتیجه این عملیات تروریستی ٢۴ تَن شهید و بیش از ۶۰ تَن زخمی شدند.

این حمله حدود ساعت ۹ صبح حوالی پادگان لشکر ۹۲ زرهی اهواز رخ داد. مهاجمان مسلح که پیش از اجرای این مراسم در پشت محل برگزاری رژه کمین کرده و منتظر بودند، نیم ساعت پس از آغاز مراسم، مسیر رژه یگان‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی ایران را به رگبار گلوله بستند.

 

نمایی از لحظات اولیه حمله در رژه اهواز 

تصاویری از محل مراسم رژه
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۰ ۳۰ شهريور ۱۴۰۴
ما درمقابل این ترور بمب گذاری کرمان هیچ نکردیم
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۹ ۳۰ شهريور ۱۴۰۴
مرگ بر آمریکا
مرگ بر انگلیس
مرگ بر منافقین و کفار
مرگ بر اسرائیل
۱
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۱ ۳۰ شهريور ۱۴۰۴
مرگ بر آمریکا
مرگ بر انگلیس
مرگ بر منافقین و کفار
مرگ بر اسرائیل
۱
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۸ ۳۰ شهريور ۱۴۰۴
قتل عام زن و بچه خوراک داعشیاست
۰
۹
پاسخ دادن
