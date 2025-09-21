تمهیدات ترافیکی شهرداری سنندج برای استقبال ماه مهر

رییس سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل شهرداری سنندج مطرح کرد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسابهرامی-امیر جمشیدنژاد اظهار کرد: هرسال در آستانه بازگشایی مدارس در راستای طرح استقبال ازمهر، اقداماتی به منظور کاهش و روانسازی ترافیک و ایمن‌سازی توسط سازمان‌های مختلف شهرداری انجام می‌شود.

وی تصریح کرد: در همین راستا انجام عملیات خط کشی ممتد، خط کشی منقطع، خط کشی معابر ویژه مدارس در مناطق مختلف و نواحی منفصل شهری در حال انجام است.

رییس سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل شهرداری سنندج تصریح کرد: نصب ۱۰۰ مورد تابلو و علائم، ۵۰۰ مترمربع اجرای رنگ‌آمیزی دوجزئی گذرگاه عابر پیاده مدارس، ۵ کیلومتر خط‌کشی طولی مدارس از اقدامات انجام شده توسط سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل شهرداری سنندج در راستای استقبال از سال تحصیلی جدید بوده است.

وی اضافه کرد: نصب تابلو علائم ویژه عبور دانش‌آموزان براساس نیاز در سال تحصیلی جاری انجام و شستشویی علائم افقی معابر اصلی و حادثه خیز سطح شهر، خط کشی محوری معابر اصلی و حادثه خیز و خط کشی عابر پیاده از اقدامات انجام شده در راستای استقبال از سال تحصیلی جدید در سطح شهر است.

رییس سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل شهرداری سنندج در ادامه از والدین دانش‌آموزان خواست اگر کودکان‌شان را با خودرو شخصی به مدرسه می‌برند از پارک کردن خودرو در جلو درب مدارس خودداری کنند و افزود: شهروندان از ناوگان حمل ونقل عمومی برای تردد آسان در مهر ماه استفاده کنند و اگر فاصله مدرسه تا خانه کوتاه است فرزندان‌شان را به پیاده رویی تشویق نمایند.

جمشیدنژاد با تاکید براینکه استفاده از سرویس مدرسه بهترین راهکار در کاهش ترافیک است، عنوان کرد: شهروندان از توقف و پارک دوبل خودرو در جلو مدارس خودداری کنند و دانش‌آموزان از گذرگاه عابر پیاده عبور کنند.

وی همچنین خطاب به دانش‌آموزان گفت: دانش‌آموزان دقت لازم را در عبور از معابر اصلی داشته باشند و از بیرون آوردن دست و سر از ماشین در حال حرکت خودداری کنند.

وی ابراز امیدواری کرد با تمهیدات انجام شده در زمینه ایمن‌سازی معابر به خصوص معابر مقابل مدارس بتوانیم از بروز حوادث جلوگیری کنیم.