باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهران احمدی، رئیس اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی اهواز از وقوع یک حادثه حریق در ساعت ۲:۳۳ بامداد روز یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۴ خبر داد. این حادثه در منطقه مهدیس اهواز رخ داد.

به گفته احمدی، در پی تماس با ستاد هدایت عملیات بحران دانشگاه علوم پزشکی اهواز (EOC)، تیم‌های امدادی به سرعت به محل حادثه اعزام شدند. در این حادثه دو مرد ۳۵ و ۶۵ ساله دچار آسیب‌دیدگی شدند و پس از انجام اقدامات اولیه درمانی به بیمارستان طالقانی منتقل شدند.

علت وقوع آتش‌سوزی هنوز در دست بررسی است و اطلاعات تکمیلی توسط مراجع ذی‌ربط اعلام خواهد شد.

منبع خبرگزاری مهر