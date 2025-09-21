شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در واریز حق پرستاری معلولان شدید و خیلی شدید ابراز نارضایتی کرد و از مسئولان درخواست رسیدگی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - معلولان به دلیل اینکه از لحاظ شرایط جسمانی از سایر افراد جامعه در وضعیت پایین تری قرار دارند؛ بنابراین نیاز به مراقبت و پرستار دارند. به همین منظور دولت برای کمک به این قشر از جامعه مبالغی را تحت عنوان کمک معیشتی در نظر گرفت تا آنها برای تهیه ملزومات با چالش‌ها و مشکلات کمتری مواجه شوند.
اما شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.
 
متن پیام شهروندخبرنگار
با سلام و احترام ما جمع بسیار زیادی از ما معلولان و خانواده‌ها به استحضار می‌رسانیم که سالیان زیادی از تبعیض بی توجهی و دیرکرد در واریزی کمک معیشت حق پرستاری و لوازم بهداشتی رنج می‌بریم و باعث صدمات جبران ناپذیری در زندگی‌های ما شده است. در دولت‌های قبل حتی مستمری نهاد‌های حمایتی بهزیستی و کمیته امداد امام وارونه و به دلخواه واریز می‌گردید، و با توجه به اعتراضات مددجویان و خانواده‌ها تا حدودی اصلاح و سر وقت واریز می‌شود. اما در جنگ ۱۲ روزه حق پرستاری و کمک معیشت و وسایل بهداشتی خرداد ماه معلولان بسیار دیر واریز شد و معیشت این قشر با خطرات جدی رو‌به‌رو شد! در صورتی که در موقع جنگ باید توجه و رسیدگی بیشتری به این قشر می‌شد ولی متاسفانه اینگونه نبود. اینک نیز مستمری ماهیانه شهریور واریز شده، اما کمک معیشت شهریور ماه لوازم بهداشتی شهریور ماه و حق پرستاری این ماه خانواده محور معلولان شدید و خیلی شدید ۲ روز به پایان شهریور هنوز واریز نشده است. با توجه به اینکه معلولان هیچ گونه منبع درآمد دیگری ندارند. تورم و گرانی بسیار بالا اثرات مخرب و جبران ناپذیری را در زندگی آنها به وجود آورده است، دیرکرد در واریزی‌ها نیز درد و مشکلات این عزیزان را بسیار بیشتر نموده و تحت فشار بد اقتصادی قرار خواهد داد. چرا باید معلولان و خانواده‌های آنان هر ماه فریاد بزنند و اعتراض کنند تا واریزی‌ها برای آنها انجام شود؟! 
ما معلولان، خانواده‌ها و جمع زیادی از فعالان حوزه معلولان تقاضا داریم به این مشکل رسیدگی و توجه ویژه داشته باشید و هرچه زودتر برای همیشه آن را برطرف کنید و هر ماه آخر هر برج واریزی‌ها را انجام داده و حتی یک روز در این واریزی‌ها دیرکرد نداشته باشید با تشکر
 
 
برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.
 
 
برچسب ها: تاخیر در واریز ، معیشتی ، سوژه خبری
خبرهای مرتبط
علت تاخیر در واریز نشدن حق پرستاری معلولان نخاعی چیست؟
حق پرستاری معلولان چه زمانی پرداخت می‌شود؟
حق پرستاری معلولان ضایعه نخاعی چه زمانی واریز می‌شود؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
معلولان همچنان چشم انتظار واریز حق پرستاری
مراسم افتتاحیه و بهره برداری از چمن مصنوعی آزاده شهید نیکنام زرنق در هفته دفاع مقدس
مراسم بدرقه تیم منتخب دوچرخه سواری «غریب‌الغربا» از مشهد اردهال به مشهد الرضا(ع) + عکس
آخرین اخبار
مراسم بدرقه تیم منتخب دوچرخه سواری «غریب‌الغربا» از مشهد اردهال به مشهد الرضا(ع) + عکس
مراسم افتتاحیه و بهره برداری از چمن مصنوعی آزاده شهید نیکنام زرنق در هفته دفاع مقدس
معلولان همچنان چشم انتظار واریز حق پرستاری
احیای آیین کهن جشن دیسون هلون در گذشته شوشتر + عکس
گزارش تصویری از نونوار شدن جاده صالح آباد به تربت جام
بلاتکلیفی دانش آموزان کلاس اولی متولدین مهرماه برای ثبت نام در مدرسه
نمایی از چشم نوازی جنگل توسکستان گرگان در قاب دوربین شهروندخبرنگار + فیلم
تاخیر در تحویل خودرو این بار به نیسان آبی رسید
برگزاری مسابقات هندبال قهرمانی نوجوانان در اهر به مناسبت هفته دفاع مقدس + فیلم