شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در واریز حق پرستاری معلولان شدید و خیلی شدید ابراز نارضایتی کرد و از مسئولان درخواست رسیدگی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - معلولان به دلیل اینکه از لحاظ شرایط جسمانی از سایر افراد جامعه در وضعیت پایین تری قرار دارند؛ بنابراین نیاز به مراقبت و پرستار دارند. به همین منظور دولت برای کمک به این قشر از جامعه مبالغی را تحت عنوان کمک معیشتی در نظر گرفت تا آنها برای تهیه ملزومات با چالشها و مشکلات کمتری مواجه شوند.
اما شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.
متن پیام شهروندخبرنگار
با سلام و احترام ما جمع بسیار زیادی از ما معلولان و خانوادهها به استحضار میرسانیم که سالیان زیادی از تبعیض بی توجهی و دیرکرد در واریزی کمک معیشت حق پرستاری و لوازم بهداشتی رنج میبریم و باعث صدمات جبران ناپذیری در زندگیهای ما شده است. در دولتهای قبل حتی مستمری نهادهای حمایتی بهزیستی و کمیته امداد امام وارونه و به دلخواه واریز میگردید، و با توجه به اعتراضات مددجویان و خانوادهها تا حدودی اصلاح و سر وقت واریز میشود. اما در جنگ ۱۲ روزه حق پرستاری و کمک معیشت و وسایل بهداشتی خرداد ماه معلولان بسیار دیر واریز شد و معیشت این قشر با خطرات جدی روبهرو شد! در صورتی که در موقع جنگ باید توجه و رسیدگی بیشتری به این قشر میشد ولی متاسفانه اینگونه نبود. اینک نیز مستمری ماهیانه شهریور واریز شده، اما کمک معیشت شهریور ماه لوازم بهداشتی شهریور ماه و حق پرستاری این ماه خانواده محور معلولان شدید و خیلی شدید ۲ روز به پایان شهریور هنوز واریز نشده است. با توجه به اینکه معلولان هیچ گونه منبع درآمد دیگری ندارند. تورم و گرانی بسیار بالا اثرات مخرب و جبران ناپذیری را در زندگی آنها به وجود آورده است، دیرکرد در واریزیها نیز درد و مشکلات این عزیزان را بسیار بیشتر نموده و تحت فشار بد اقتصادی قرار خواهد داد. چرا باید معلولان و خانوادههای آنان هر ماه فریاد بزنند و اعتراض کنند تا واریزیها برای آنها انجام شود؟!
ما معلولان، خانوادهها و جمع زیادی از فعالان حوزه معلولان تقاضا داریم به این مشکل رسیدگی و توجه ویژه داشته باشید و هرچه زودتر برای همیشه آن را برطرف کنید و هر ماه آخر هر برج واریزیها را انجام داده و حتی یک روز در این واریزیها دیرکرد نداشته باشید با تشکر