مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران گفت: برای ۴ هزار و ۵۰۰ مدرسه پرچم جمهوری اسلامی ایران را تهیه کردیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - مراسم جشن جوانه‌ها صبح امروز ۳۰ شهریور در دبیرستان فاطمه‌الزهرا(س) برگزار شد.

مجید پارسا، مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران در این مراسم ضمن تبریک سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ گفت: در شهر تهران حدود ۹۴ هزار دانش آموز وارد پایه هفتم می‌شوند و در بیش از ۱۱۵۰ مدرسه تحصیل می‌کنند.

مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران با بیان این که همه کشورها کمبود منابع دارند ایران ما هم از این مشکل مبرا نیست؛ افزود: یکی از موضوعاتی که ما دنبال می‌کنیم و برای دانش آموزان در طول سال تحصیلی پیش رو تبیین خواهیم کرد بحث اصلاح الگوی مصرف هست.

مجید پارسا تاکید کرد: در سال تحصیلی جدید برای ۴هزار و ۵۰۰ مدرسه پرچم جمهوری اسلامی ایران تهیه کردیم.

در ادامه این مراسم سید مصطفی آذرکیش، معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: بیش از ۱۲۷ هزار مدرسه متوسطه اول با بیش از ۱۲۵ هزار معلم و بیش از یک میلیون و ۳۲۰ هزار دانش‌آموز امروز در سراسر کشور، تجربه خوبی از جشن جوانه‌ها خواهند داشت.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش افزود: ما طرح‌هایی مانند آموزش هوش مصنوعی و برنامه‌نویسی را در حال اجرا داریم که در حال حاضر حدود ۸۰۰ هزار نفر از دانش‌آموزان، عمدتاً از پایه‌های متوسطه اول، در این دوره‌ها شرکت می‌کنند.