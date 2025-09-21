مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران گفت: برای ۴ هزار و ۵۰۰ مدرسه پرچم جمهوری اسلامی ایران را تهیه کردیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - مراسم جشن جوانه‌ها صبح امروز ۳۰ شهریور در دبیرستان فاطمه‌الزهرا(س) برگزار شد.

مجید پارسا، مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران در این مراسم ضمن تبریک سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ گفت: در شهر تهران حدود ۹۴ هزار دانش آموز وارد پایه هفتم می‌شوند و در بیش از ۱۱۵۰ مدرسه تحصیل می‌کنند. 

مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران با بیان این که همه کشورها کمبود منابع دارند ایران ما هم از این مشکل مبرا نیست؛ افزود: یکی از موضوعاتی که ما دنبال می‌کنیم و برای دانش آموزان در طول سال تحصیلی پیش رو تبیین خواهیم کرد بحث اصلاح الگوی مصرف هست.

مجید پارسا تاکید کرد: در سال تحصیلی جدید برای ۴هزار و ۵۰۰ مدرسه پرچم جمهوری اسلامی ایران تهیه کردیم.

در ادامه این مراسم سید مصطفی آذرکیش، معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: بیش از ۱۲۷ هزار مدرسه متوسطه اول با بیش از ۱۲۵ هزار معلم و بیش از یک میلیون و ۳۲۰ هزار دانش‌آموز امروز در سراسر کشور، تجربه خوبی از جشن جوانه‌ها خواهند داشت.

 معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش افزود: ما طرح‌هایی مانند آموزش هوش مصنوعی و برنامه‌نویسی را در حال اجرا داریم که در حال حاضر حدود ۸۰۰ هزار نفر از دانش‌آموزان، عمدتاً از پایه‌های متوسطه اول، در این دوره‌ها شرکت می‌کنند.

برچسب ها: جشن جوانه ها ، شروع مدارس
خبرهای مرتبط
کاظمی مطرح کرد:
آغاز سال تحصیلی پروژه‌ای ملی است/ طراحی ۸۱ برنامه برای مهر
تدابیر سازمان نوسازی مدارس برای مقابله با کمبود آب در تهران
چرا تغییر زمان کلاس‌ها می‌تواند به نفع یادگیری باشد؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
خرید لباس فرم مدرسه آزاد است
تجهیز ۴ هزار و ۵۰۰ مدرسه به پرچم جمهوری اسلامی ایران
هشدار نسبت به خطرات تبلیغ محصولات سلامت
بی‌تحرکی و چاقی؛ جاده یک‌طرفه به سوی سیروز کبدی
آلزایمر با درمان زودهنگام قابل کنترل است
زنگ جوانه‌ها برای کلاس هفتمی‌ها نواخته شد + فیلم
آخرین اخبار
بی‌تحرکی و چاقی؛ جاده یک‌طرفه به سوی سیروز کبدی
آلزایمر با درمان زودهنگام قابل کنترل است
زنگ جوانه‌ها برای کلاس هفتمی‌ها نواخته شد + فیلم
هشدار نسبت به خطرات تبلیغ محصولات سلامت
تجهیز ۴ هزار و ۵۰۰ مدرسه به پرچم جمهوری اسلامی ایران
خرید لباس فرم مدرسه آزاد است
وزیر ارتباطات: مشارکت بخش خصوصی شاه‌بیت تحول دیجیتال دولت است
رونمایی از پایگاه «پویش ملی مواجهه با خبر جعلی»
زخم مکنده؛ هر دم و بازدم، قدمی به سمت مرگ خاموش + فیلم
علل شایع ناباروری مردان
آیا یک فضاپیما می‌تواند روی یک سیارک بسیار کوچک فرود بیاید؟  
هوش مصنوعی ۱۰۰۰ بیماری را در دهه آینده پیش‌بینی می‌کند
یک تغییر مرموز در نزدیکی مرز هسته-گوشته که درک ما از درون زمین را تغییر می‌دهد
افتتاح ۲۴۰۰ مدرسه در آستانه سال تحصیلی جدید
خواص موثر نعنا برای افراد دیابتی + فیلم
تحریک هورمون جوانی با انار؛ نتایج امیدوارکننده برای سالمندان
نتایج جالب یک مطالعه: ChatGPT ابزاری کلیدی برای اطلاعات و راهنمایی جوانان و بزرگسالان
بهره‌برداری از ۱۱۳ مدرسه جدید در تهران
ضرورت ایجاد‌ شبکه پایدار بین مسائل علوم اجتماعی و علوم اعصاب
تخصیص ۱۳۰ میلیارد تومان برای ارتقای کیفیت آموزشی هنرستان‌های تهران
بازنگری در سهمیه‌های کنکور با هدف تحقق عدالت آموزشی
درمان کودکان کمتر از ۷ سال همچنان رایگان/ تاخیر بیمه‌ها در پرداخت طلب بیمارستان‌ها