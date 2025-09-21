باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

۸ طرح تولیدی بازی‌سازی مشمول حمایت قطعی صداوسیما شدند + فیلم

معاون راهبردی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در خصوص ۸ بازی رایانه‌ای نکاتی بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدصادق افراسیابی، معاون راهبردی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای با حضور در برنامه صبح بخیر ایران‌ در مورد بازی‌های رایانه‌ای توضیحاتی ارائه کرد.

 

مطالب مرتبط
۸ طرح تولیدی بازی‌سازی مشمول حمایت قطعی صداوسیما شدند + فیلم
young journalists club

بسته الحاقی جدید Resident Evil Village معرفی شد / نسخه آنلاین بازی رزیدنت ایول ساخته شده است

۸ طرح تولیدی بازی‌سازی مشمول حمایت قطعی صداوسیما شدند + فیلم
young journalists club

ساخت کوچک‌ترین کنسول بازی دستی دنیا

۸ طرح تولیدی بازی‌سازی مشمول حمایت قطعی صداوسیما شدند + فیلم
young journalists club

زمان رسمی رونمایی از بازی جدید بتلفیلد مشخص شد

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
دولت چین شروع به خراب کردن خانه‌های خالی کرد + فیلم
۶۴۸

دولت چین شروع به خراب کردن خانه‌های خالی کرد + فیلم

۳۰ . شهريور . ۱۴۰۴
روش صحیح برای خواندن قرآن کریم + فیلم
۳۷۸

روش صحیح برای خواندن قرآن کریم + فیلم

۳۰ . شهريور . ۱۴۰۴
بررسی مدال‌های طلایی که کشتی‌گیران کشورمان به دست آوردند + فیلم
۳۷۲

بررسی مدال‌های طلایی که کشتی‌گیران کشورمان به دست آوردند + فیلم

۳۰ . شهريور . ۱۴۰۴
جشن و سرور یمنی‌ها در سالروز پیروزی انقلاب ۲۱ سپتامبر + فیلم
۳۵۰

جشن و سرور یمنی‌ها در سالروز پیروزی انقلاب ۲۱ سپتامبر + فیلم

۳۰ . شهريور . ۱۴۰۴
۸ طرح تولیدی بازی‌سازی مشمول حمایت قطعی صداوسیما شدند + فیلم
۲۸۸

۸ طرح تولیدی بازی‌سازی مشمول حمایت قطعی صداوسیما شدند + فیلم

۳۰ . شهريور . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.