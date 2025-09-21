رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید و بازگشایی مدارس، گفت: پیش‌بینی می‌شود حجم ترافیک صبحگاهی بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یابد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ احمد شیرانی گفت: افزایش استفاده از خودرو‌های شخصی از مهم‌ترین عوامل ایجاد گره‌های ترافیکی در اطراف مدارس است در همین راستا، بهره‌گیری از ناوگان حمل‌ونقل عمومی می‌تواند نقش موثری در کاهش بار ترافیک ایفا کند.

وی با اشاره به اجرای طرح ویژه ترافیکی پلیس راهور در مدارس سراسر کشور گفت: این طرح با هدف ارتقای ایمنی تردد دانش‌آموزان و تأمین نظم در آغاز سال تحصیلی اجرا می‌شود، رفع نواقص تابلو‌ها و خط‌کشی‌های اطراف مدارس، ایمن‌سازی معابر به‌ویژه در حاشیه راه‌ها و همچنین تشدید نظارت بر سرویس‌های مدارس از جمله اقدامات در این زمینه است.

توصیه به والدین

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور خطاب به والدین دانش‌آموزان اظهار کرد: توقف خودرو‌ها هنگام ورود و خروج دانش‌آموزان باید در مکان‌های مجاز و بدون سد معبر انجام شود، چرا که توقف‌های نابجا علاوه بر ایجاد گره ترافیکی، استرس بیشتری به دانش‌آموزان منتقل می‌کند.

وی تأکید کرد: ضروری است والدین پیش از شروع سال تحصیلی، فرزندان خود را با علائم راهنمایی و رانندگی، نحوه صحیح عبور از عرض خیابان و استفاده از پیاده‌رو آشنا کنند، دانش‌آموزانی که به تنهایی مسیر خانه تا مدرسه را طی می‌کنند باید صرفاً از گذرگاه عابر پیاده یا پل‌های عابر استفاده کنند.

رعایت نکات ایمنی در سرویس مدارس

سرهنگ شیرانی با بیان اینکه دانش‌آموزان باید فقط در زمان توقف کامل خودرو و از سمت پیاده‌رو سوار یا پیاده شوند، افزود: بیرون بردن سر و دست از پنجره خودرو بسیار خطرناک است و عبور از جلوی سرویس مدارس یا خودرو‌های بزرگ به دلیل محدود بودن میدان دید راننده ممنوع است.

وی گفت: جابه‌جایی دانش‌آموزان بیش از ظرفیت خودرو و ایستادن در سرویس مدرسه ممنوع بوده و تهدیدی جدی برای جان دانش‌آموزان محسوب می‌شود.

رانندگان، الگوی دانش‌آموزان

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور خاطرنشان کرد: رانندگان سرویس‌های مدارس مسئولیتی سنگین دارند و باید ضمن رعایت کامل قوانین رانندگی، از سوار کردن بیش از ظرفیت دانش‌آموزان خودداری کنند، بستن کمربند ایمنی، رعایت سرعت مطمئنه و توجه به حقوق عابران پیاده از الزامات این رانندگان است.

وی ادامه داد: رانندگان باید بدانند که دانش‌آموزان آنان را به عنوان الگو می‌بینند؛ بنابراین رعایت مقررات از سوی رانندگان می‌تواند نقش مهمی در آموزش غیرمستقیم ایمنی به کودکان داشته باشد.

سرهنگ شیرانی با تأکید بر ضرورت احتیاط دوچندان رانندگان در اطراف مدارس افزود: نباید انتظار داشت دانش‌آموزان همیشه همه توصیه‌های ایمنی را به یاد داشته باشند؛ این رانندگان هستند که باید با رعایت حقوق عابران و کاهش سرعت، ایمنی آنان را تضمین کنند. آغاز سال تحصیلی جشن شکوفه‌هاست و پلیس راهور تلاش می‌کند با تأمین نظم و امنیت، این جشن را برای خانواده‌ها و دانش‌آموزان شیرین‌تر کند.

منبع: پلیس راهور

تبادل نظر
