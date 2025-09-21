باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

بررسی مدال‌های طلایی که کشتی‌گیران کشورمان به دست آوردند + فیلم

گزارشگر پیشکسوت کشتی در مورد قهرمانی تیم‌های کشتی آزاد و فرهنگی ایران نکاتی بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - غلامعلی پیرایرانی، گزارشگر پیشکسوت کشتی با حضور در برنامه صبح بخیر ایران‌ در خصوص قهرمانی تیم‌های کشتی ایران توضیحاتی را ارائه کرد.

 

 

 

مطالب مرتبط
بررسی مدال‌های طلایی که کشتی‌گیران کشورمان به دست آوردند + فیلم
young journalists club

گریه کشتی ‌گیر ایرانی سوژه اتحادیه جهانی کشتی شد+فیلم

بررسی مدال‌های طلایی که کشتی‌گیران کشورمان به دست آوردند + فیلم
young journalists club

صعود قاطع هدایتی به فینال تورنمنت کرواسی

بررسی مدال‌های طلایی که کشتی‌گیران کشورمان به دست آوردند + فیلم
young journalists club

فراخوانی ۵ کشتی گیر از اندیمشک به اردوی تیم ملی

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
دولت چین شروع به خراب کردن خانه‌های خالی کرد + فیلم
۶۴۸

دولت چین شروع به خراب کردن خانه‌های خالی کرد + فیلم

۳۰ . شهريور . ۱۴۰۴
روش صحیح برای خواندن قرآن کریم + فیلم
۳۷۸

روش صحیح برای خواندن قرآن کریم + فیلم

۳۰ . شهريور . ۱۴۰۴
بررسی مدال‌های طلایی که کشتی‌گیران کشورمان به دست آوردند + فیلم
۳۷۲

بررسی مدال‌های طلایی که کشتی‌گیران کشورمان به دست آوردند + فیلم

۳۰ . شهريور . ۱۴۰۴
جشن و سرور یمنی‌ها در سالروز پیروزی انقلاب ۲۱ سپتامبر + فیلم
۳۵۰

جشن و سرور یمنی‌ها در سالروز پیروزی انقلاب ۲۱ سپتامبر + فیلم

۳۰ . شهريور . ۱۴۰۴
۸ طرح تولیدی بازی‌سازی مشمول حمایت قطعی صداوسیما شدند + فیلم
۲۸۸

۸ طرح تولیدی بازی‌سازی مشمول حمایت قطعی صداوسیما شدند + فیلم

۳۰ . شهريور . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.