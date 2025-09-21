باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - مدیر حفظ نباتات چهارمحال و بختیاری گفت: دومین مانور سراسری نظارت بر واحدهای عرضهکننده آفتکشها با هدف مقابله با عرضه آفتکشهای تقلبی و تاریخگذشته و کنترل واحدهای عرضه کننده آفتکشهای کشاورزی، در استان برگزار شد.
وی اضافه کرد: در این مانور که با هدف صیانت از سلامت محصولات کشاورزی، حمایت از حقوق کشاورزان و تضمین امنیت غذایی جامعه انجام شد، اکیپهای نظارتی متشکل از کارشناسان حفظ نباتات استان و شهرستانها، نمایندگان اداره کل صنعت، معدن و تجارت، اداره کل تعزیرات حکومتی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی از ۴۸ داروخانه گیاهپزشکی در سطح استان بازدید به عمل آوردند.
بر اساس این گزارش، ۱۱ اکیپ با حضور ۴۴ کارشناس در این مانور شرکت داشتند و فرآیند خرید، فروش، نگهداری و توزیع آفتکشها را مورد بررسی قرار داده و آموزشهای لازم را به عرضهکنندگان ارائه کردند.
به گفته وی؛ اهداف اصلی این مانور شامل شناسایی و جمعآوری آفتکشهای غیرمجاز، تقلبی و تاریخگذشته، بررسی ثبت اطلاعات عرضه آفتکشها در سامانه مانیتورینگ، بررسی اعتبار پروانه فعالیت و پروانه مسئول فنی و نحوه حضور مسئول فنی در فروشگاه و نظارت دقیق بر نحوه عرضه و توزیع آفتکشها در بازار و همچنین نظارت بر قیمت فروش و بررسی نصب برچسب قیمت بود.
مدیر حفظ نباتات استان تاکید کرد: نظارت مستمر بر عرضه آفتکشها علاوه بر حفاظت از محصولات کشاورزی، به کاهش آسیبهای زیستمحیطی و ارتقای امنیت غذایی کمک میکند
به گفته وی؛ این اقدام که در قالب برنامههای پیشگیرانه و مدون، با هدف افزایش شفافیت در بازار آفتکشها و تضمین سلامت محصولات کشاورزی، به طور مستمر ادامه خواهد یافت.