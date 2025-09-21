شهروندخبرنگار ما به مناسبت هفته دفاع مقدس فیلم و تصاویری از مراسم افتتاحیه و بهره برداری از چمن مصنوعی آزاده شهید نیکنام شهرداری زرنق را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - به مناسبت هفته دفاع مقدس مراسم افتتاحیه و بهره برداری از چمن مصنوعی آزاده شهید نیکنام شهرداری زرنق برگزار شد. در این مراسم عبدالهی فرماندار محترم شهرستان هریس، حاج اقا عبدالهی نماینده محترم مردم اهر وهریس درمجلس شورای اسلامی، مطلبی مدیرکل دفتر امور شهری و شورا‌های استانداری آذربایجان شرقی وحجت لاسلام و المسلمین حاج آقا شیخ علیزاده امام جمعه محترم شهر زرنق، مهندس عبدالهی شهردار محترم شهر زرنق و اعضای محترم شورا‌های اسلامی زرنق و اهالی محترم شهر زرنق حضور داشتند. گفتنی است این زمین فوتبال خیر ساز بامساحت ۱۰۰۰ متر مربع با هزینه کرد ده میلیارد تومن به بهره برداری رسید.
شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: محمد طلوعیان - آذربایجان شرقی

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: زمین چمن مصنوعی ، هفته دفاع مقدس ، سوژه خبری
