شهردار ارومیه در گفتگو با خبرنگاران از برگزاری موفق هشتمین جشنواره انگور در این شهر خبر داد و اظهار کرد: این رویداد بزرگ که از ۲۱ شهریورماه آغاز شده است و ادامه دارد، روزانه شاهد بازدید میانگین ۳۰ هزار نفر از علاقهمندان به این جشنواره در بازه زمانی بعد از ظهر تا پایان شب است و این میزان بازدید نشان از استقبال بینظیر مردم و به ویژه گردشگران از این رویداد دارد.
آیدین رحمانی رضائیه، افزود: امسال برای اولین بار شاهد حضور گسترده گردشگران خارجی در جشنواره انگور هستیم. این امر نه تنها نشاندهنده جذابیت بالای جشنواره برای توریستهای بینالمللی است بلکه به عنوان یک نقطه عطف در معرفی ظرفیتهای گردشگری و اقتصادی ارومیه به دنیا مطرح میشود.
رئیس مدیرست شهری ارومیه ادامه داد: یکی از ویژگیهای برجسته این دوره جشنواره، نمایش بیش از ۴۰ نوع انگور مختلف است که برای نخستین بار در معرض دید عموم قرار گرفته، این تنوع در انگورها، به بازدیدکنندگان امکان میدهد تا از نزدیک با انواع مختلف این محصول کشاورزی ارومیه آشنا شوند و از نزدیک طعمهای متفاوت آنها را تجربه کنند.
شهردار ارومیه همچنین به برگزاری دهکده ورزشی در جشنواره اشاره کرد و گفت: برای اولین بار در تاریخ جشنواره انگور، با همکاری هیئتهای ورزشی، یک دهکده ورزشی ویژه برای علاقهمندان به فعالیتهای بدنی و ورزشی راهاندازی شده و این دهکده علاوه بر سرگرمی، به ترویج ورزش و سلامتی در میان بازدیدکنندگان کمک خواهد کرد.
وی افزود: امسال همچنین برای اولین بار، با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، بخشهای ویژهای برای کودکان طراحی و غرفههای متنوعی برای سرگرمی و آموزش کودکان در نظر گرفته شده است که باعث میشود این جشنواره به یک رویداد خانوادگی واقعی تبدیل شود.
رحمانی رضائیه خاطرنشان کرد: جشنواره انگور ارومیه نه تنها یک رویداد فرهنگی و اقتصادی است بلکه فرصتی برای معرفی استعدادها و پتانسیلهای کشاورزی، گردشگری و ورزشی این منطقه به شمار میرود، ما به عنوان شهرداری ارومیه از همه علاقهمندان دعوت میکنیم تا در این رویداد بزرگ حضور یابند و از جاذبههای متنوع آن بهرهمند شوند.