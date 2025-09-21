باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا امیری امروز در آیین کلنگ‌زنی پروژه تعریض و بهسازی محور مرودشت - فتح‌آباد، جزئیات این طرح مهم عمرانی را تشریح کرد و با اشاره به اهمیت این پروژه در توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل شهرستان مرودشت، اظهار داشت: این پروژه با پیگیری‌ها و حمایت‌های مستمر نماینده شهرستان در مجلس شورای اسلامی، فرماندار تلاشگر و حمایت ویژه استاندار فارس و معاونت عمرانی استانداری به مرحله اجرا رسیده است که امروز کلنگ این پروژه به زمین زده می‌شود و آن را هدیه‌ای ارزشمند از طرف دولت وفاق ملی تقدیم به مردم عزیز شهرستان مرودشت می‌دانیم.

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای فارس در ادامه به مشخصات فنی پروژه پرداخت و افزود: پروژه مرودشت به فتح‌آباد شامل بهسازی و تعریض محوری به طول ۹ کیلومتر است که ۷ کیلومتر آن حدفاصل مرودشت تا دوراهی فتح‌آباد و دو کیلومتر دیگر در محدوده روستای عمادآباد قرار دارد.

او در خصوص نحوه اجرای پروژه و تأمین منابع مالی آن، بیان کرد: کارفرمای این پروژه، اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای فارس بوده و نکته حائز اهمیت این است که پیمانکار از میان شرکت‌های توانمند بومی شهرستان انتخاب شده؛ پیمانکاری که از جمله پیمانکاران قدرتمند استان فارس و بومی خود شهرستان محسوب می‌شود.

بنابه گفته این مقام مسئول، برای اجرای این پروژه بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته که ان‌شاءالله با همت نماینده محترم مردم شهرستان و کمیته برنامه‌ریزی فرمانداری، انتظار می‌رود این پیمانکار قدرتمند بتواند پروژه را در کوتاه‌ترین زمان ممکن اجرا و تقدیم مردم عزیز شهرستان کند.

آیین کلنگ زنی و آغاز عملیات اجرایی تعریض و بهسازی محور مرودشت - فتح آباد با حضور محمود رضایی کوچی معاون عمرانی استانداری فارس، اسفندیار عبدالهی نماینده مردم شهرستان‌های مرودشت و ارسنجان در مجلس شورای اسلامی، علیرضا امیری مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای فارس و دیگر مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد.

منبع: راهداری فارس