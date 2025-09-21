طی آیینی با حضور مسئولان ارشد استان فارس، عملیات تعریض و بهسازی محور مرودشت-فتح‌آباد با پیمانکار بومی آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا امیری امروز در آیین کلنگ‌زنی پروژه تعریض و بهسازی محور مرودشت - فتح‌آباد، جزئیات این طرح مهم عمرانی را تشریح کرد و با اشاره به اهمیت این پروژه در توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل شهرستان مرودشت، اظهار داشت: این پروژه با پیگیری‌ها و حمایت‌های مستمر نماینده شهرستان در مجلس شورای اسلامی، فرماندار تلاشگر و حمایت ویژه استاندار فارس و معاونت عمرانی استانداری به مرحله اجرا رسیده است که امروز کلنگ این پروژه به زمین زده می‌شود و آن را هدیه‌ای ارزشمند از طرف دولت وفاق ملی تقدیم به مردم عزیز شهرستان مرودشت می‌دانیم.

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای فارس در ادامه به مشخصات فنی پروژه پرداخت و افزود: پروژه مرودشت به فتح‌آباد شامل بهسازی و تعریض محوری به طول ۹ کیلومتر است که ۷ کیلومتر آن حدفاصل مرودشت تا دوراهی فتح‌آباد و دو کیلومتر دیگر در محدوده روستای عمادآباد قرار دارد.

او در خصوص نحوه اجرای پروژه و تأمین منابع مالی آن، بیان کرد: کارفرمای این پروژه، اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای فارس بوده و نکته حائز اهمیت این است که پیمانکار از میان شرکت‌های توانمند بومی شهرستان انتخاب شده؛ پیمانکاری که از جمله پیمانکاران قدرتمند استان فارس و بومی خود شهرستان محسوب می‌شود. 

بنابه گفته این مقام مسئول، برای اجرای این پروژه بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته که ان‌شاءالله با همت نماینده محترم مردم شهرستان و کمیته برنامه‌ریزی فرمانداری، انتظار می‌رود این پیمانکار قدرتمند بتواند پروژه را در کوتاه‌ترین زمان ممکن اجرا و تقدیم مردم عزیز شهرستان کند.

آیین کلنگ زنی و آغاز عملیات اجرایی تعریض و بهسازی محور مرودشت - فتح آباد با حضور محمود رضایی کوچی معاون عمرانی استانداری فارس، اسفندیار عبدالهی نماینده مردم شهرستان‌های مرودشت و ارسنجان در مجلس شورای اسلامی، علیرضا امیری مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای فارس و دیگر مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد.

منبع: راهداری فارس

برچسب ها: راهداری و حمل و نقل جاده ای فارس ، محور مرودشت ، فتح آباد ، تعریض و بهسازی
خبرهای مرتبط
قوس حادثه‌خیز محور روستایی قاهان- نویس قم تعریض و بهسازی شد
تعریض و بهسازی محور پیرانشهر - سردشت ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد
تملک و تخریب معارضان ملکی طرح تعریض بلوار ارم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
فارس با تولید ۱۱.۲ درصد از محصولات قلب تپنده کشاورزی ایران
از افتتاح طرح‌های ورزشی تا غبارروبی نمازخانه‌های مدارس فارس
جشن جوانه ها با حضور بیش از ۷۷ هزار دانش آموز متوسطه اول در مدارس فارس
تولید سالانه ۱۵۰۰ تن عسل در قیروکارزین/ اسکان ۱۳۰ هزار کلنی زنبور عسل
آغاز عملیات تعریض و بهسازی محور مرودشت-فتح‌آباد با پیمانکار بومی
آخرین اخبار
جشن جوانه ها با حضور بیش از ۷۷ هزار دانش آموز متوسطه اول در مدارس فارس
از افتتاح طرح‌های ورزشی تا غبارروبی نمازخانه‌های مدارس فارس
فارس با تولید ۱۱.۲ درصد از محصولات قلب تپنده کشاورزی ایران
تولید سالانه ۱۵۰۰ تن عسل در قیروکارزین/ اسکان ۱۳۰ هزار کلنی زنبور عسل
آغاز عملیات تعریض و بهسازی محور مرودشت-فتح‌آباد با پیمانکار بومی
حمله اسرائیل به قطر؛ نقطه‌عطفی در افشای وابستگی و ناکارآمدی امنیتی کشورهای عربی
استقلال قضایی و فصل خصومت بر پایه بینه، رسالت اصلی دستگاه قضا
نفس‌های تازه بر بام شیراز؛ مسیر‌های سبز برای شهروندان
پیش‌پرداخت سه‌میلیونی بدون هزینه اضافی برای خانواده‌ها
رونمایی از پوستر رویداد ملی تا ثریا در فارس/ تمرکز بر توسعه گردشگری فناورانه در راستای اهداف انقلاب اسلامی
بهره‌برداری از بخشی از باند دوم محور جهرم – قیر با هدف ارتقای ایمنی و کاهش تلفات
شیرازی‌ها پیشتاز در ایثار و انسان‌دوستی/ ضرورت انتقال فرهنگ کمک‌رسانی به نسل آینده
افزایش برخورد با تخلفات حادثه‌ساز و توقیف موتورسیکلت در فارس
بیش از ۶۰ هزار قلم کالای ورزشی به مدارس فارس ارسال شد
۱۰ هزار برنامه به مناسبت هفته دفاع مقدس در فارس اجرا می‌شود
فاز دوم گازرسانی به منطقه ویژه اقتصادی لامرد
فشار حداکثری شکست‌خورده و عاملان آن این بار با هزینه‌ای سنگین‌تر پشیمان خواهند شد