باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سید ابوالفضل موسوی‌پور، رئیس پلیس راهور تهران گفت: در ۲۸ روز نخست شهریورماه سال جاری، بیش از ۶۵۵ هزار فقره تخلف ساکن در سطح شهر تهران ثبت و با آنها برخورد قانونی شده است.

سردار موسوی‌پور افزود: در این مدت، بیش از ۱۸۵ هزار فقره توقف دوبله، ۳ هزار توقف در میادین، ۱۷۲ هزار توقف در محل‌های ممنوعه، ۲۵ هزار توقف در ایستگاه‌های تاکسی و اتوبوس، ۳۵ هزار توقف در پیاده‌رو‌ها و بیش از ۱۱ هزار توقف زیر تابلو‌های ویژه جانبازان و معلولین شناسایی و اعمال قانون شده‌اند. همچنین بیش از ۲۲۴ هزار مورد سد معبر نیز توسط مأموران راهور ثبت و با آنها برخورد شده است.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، با اشاره به حجم بالای تخلفات ساکن در پایتخت گفت: تخلفات ساکن یکی از عوامل اصلی اختلال در نظم ترافیکی پایتخت است. توقف‌های غیرمجاز، به‌ویژه در نقاط پرتردد، موجب کندی حرکت خودروها، نارضایتی شهروندان و افزایش احتمال بروز تصادفات و حوادث می‌شود.

سردار موسوی‌پور در پایان گفت: تخلفات ساکن علاوه بر نقض قانون، نشانه‌ای از بی‌توجهی به حقوق عمومی و نظم شهری است. رعایت این قوانین تنها یک وظیفه قانونی نیست، بلکه اقدامی در راستای حفظ امنیت عابران، ایجاد شهری منظم و توسعه فرهنگ مسئولیت‌پذیری اجتماعی است.

منبع: پلیس راهور