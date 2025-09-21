سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران از وقوع حریق یک ساختمان تجاری در خیابان جمهوری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران درباره وقوع حریق در یک ساختمان تجاری اظهارداشت: ساعت ۰۵:۳۵ دقیقه صبح امروز وقوع حریق در یک ساختمان تجاری به آدرس خیابان جمهوری به نیرو‌های آتش نشانی اطلاع داده شد و نیرو‌های آتش نشان در اسرع وقت به محل اعزام شدند.

وی افزود: این حادثه در طبقه هفتم یک مجتمع تجاری در یک مغازه ۱۵ متری تعمیر لوازم خانگی آغاز شده و به طبقات بالایی سرایت کرده بود.

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران خاطر نشان کرد: خوشبختانه حریق به موقع اطفا و این حادثه مصدوم و تلفات جانی به همراه نداشت.

