عروس آبشار‌های ایران اینجاست + فیلم

آبشار آب سفید الیگودرز در جنوب شرقی استان لرستان و در دامنه‌های کوه‌های زاگرس قرار دارد و به عروس آبشارهای ایران معروف است.

باشگاه خبرنگاران جوان - آبشار «آب سفید» در الیگودرز لرستان، با جریان خروشان و سفیدرنگ خود، چون پرده‌ای از برف از دل صخره‌های زاگرس سرازیر می‌شود و منظره‌ای بی‌نظیر خلق می‌کند.

 

ورود روستای انجلاس به منطقه گردشگری سد اکباتان

نوروز بی خطر، برای گردشگران بابلسر

به دیدن عروس لرستان بروید

