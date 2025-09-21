\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0622\u0628\u0634\u0627\u0631 \u00ab\u0622\u0628 \u0633\u0641\u06cc\u062f\u00bb \u062f\u0631 \u0627\u0644\u06cc\u06af\u0648\u062f\u0631\u0632 \u0644\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646\u060c \u0628\u0627 \u062c\u0631\u06cc\u0627\u0646 \u062e\u0631\u0648\u0634\u0627\u0646 \u0648 \u0633\u0641\u06cc\u062f\u0631\u0646\u06af \u062e\u0648\u062f\u060c \u0686\u0648\u0646 \u067e\u0631\u062f\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0627\u0632 \u0628\u0631\u0641 \u0627\u0632 \u062f\u0644 \u0635\u062e\u0631\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0632\u0627\u06af\u0631\u0633 \u0633\u0631\u0627\u0632\u06cc\u0631 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f \u0648 \u0645\u0646\u0638\u0631\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0628\u06cc\u200c\u0646\u0638\u06cc\u0631 \u062e\u0644\u0642 \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u062f.\n\u00a0\n