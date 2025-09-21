عزیززاده گفت: سازمان بنادر و دریانوردی بدون صرف بودجه دولتی، صاحب ۲۴۸ ساختمان، انبار و مخزن در بندر امام خمینی (ره) شد.

معاون برنامه‌ریزی، توسعه مدیریت و منابع اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان خبر داد؛

باشگاه خبرنگاران جوان - با پایان یافتن 9 قرارداد سرمایه‌گذاری به روش ساخت، بهره‌برداری و انتقال مالکیت (BOT) در منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی، دارایی‌های سازمان بنادر و دریانوردی 17 هزار میلیارد ریال افزایش یافت. این دارایی‌ها شامل 248 مورد از اموال غیرمنقول مانند ساختمان‌ها، انبارها و مخازن است که پس از 15 تا 20 سال بهره‌برداری توسط بخش خصوصی، به تملک سازمان بنادر درآمد.

امید عزیززاده معاون برنامه‌ریزی، توسعه مدیریت و منابع اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم، اظهار کرد: این اموال مطابق با مفاد قراردادهای BOT، پس از اتمام دوره بهره‌برداری و بدون استفاده از منابع و هزینه‌های دولتی، به مالکیت سازمان بنادر و دریانوردی درآمده است.

وی افزود: علاوه بر تقویت زیرساخت‌های بندری، این فرآیند باعث بهبود درآمدهای پایدار، رشد دارایی‌های سازمان و افزایش ارزش فیزیکی اموال شده است.

معاون برنامه‌ریزی، توسعه مدیریت و منابع اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان خاطر نشان کرد: این قراردادها شامل احداث و بهره‌برداری بلندمدت ساختمان‌ها، انبارها و مخازن نگهداری فرآورده‌ها و تجهیزات جانبی آن‌ها بوده که پس از اتمام دوره مقرر به سازمان واگذار شده است. این روند به سازمان بنادر کمک کرده است تا بدون صرف بودجه، توان عملیاتی و درآمدی خود را ارتقاء دهد.

فرآیند BOT یک روش مرسوم در پروژه‌های بزرگ زیرساختی است که به دولت‌ها اجازه می‌دهد از سرمایه و تخصص بخش خصوصی برای توسعه استفاده کنند و در نهایت، مالکیت دارایی‌ها را به صورت رایگان به دست آورند.

