عزیززاده گفت: سازمان بنادر و دریانوردی بدون صرف بودجه دولتی، صاحب ۲۴۸ ساختمان، انبار و مخزن در بندر امام خمینی (ره) شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - با پایان یافتن 9 قرارداد سرمایه‌گذاری به روش ساخت، بهره‌برداری و انتقال مالکیت (BOT) در منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی، دارایی‌های سازمان بنادر و دریانوردی 17 هزار میلیارد ریال افزایش یافت. این دارایی‌ها شامل 248 مورد از اموال غیرمنقول مانند ساختمان‌ها، انبارها و مخازن است که پس از 15 تا 20 سال بهره‌برداری توسط بخش خصوصی، به تملک سازمان بنادر درآمد.

امید عزیززاده معاون برنامه‌ریزی، توسعه مدیریت و منابع اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم، اظهار کرد: این اموال مطابق با مفاد قراردادهای BOT، پس از اتمام دوره بهره‌برداری و بدون استفاده از منابع و هزینه‌های دولتی، به مالکیت سازمان بنادر و دریانوردی درآمده است.

وی افزود: علاوه بر تقویت زیرساخت‌های بندری، این فرآیند باعث بهبود درآمدهای پایدار، رشد دارایی‌های سازمان و افزایش ارزش فیزیکی اموال شده است.

معاون برنامه‌ریزی، توسعه مدیریت و منابع اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان خاطر نشان کرد: این قراردادها شامل احداث و بهره‌برداری بلندمدت ساختمان‌ها، انبارها و مخازن نگهداری فرآورده‌ها و تجهیزات جانبی آن‌ها بوده که پس از اتمام دوره مقرر به سازمان واگذار شده است. این روند به سازمان بنادر کمک کرده است تا بدون صرف بودجه، توان عملیاتی و درآمدی خود را ارتقاء دهد.

 فرآیند BOT یک روش مرسوم در پروژه‌های بزرگ زیرساختی است که به دولت‌ها اجازه می‌دهد از سرمایه و تخصص بخش خصوصی برای توسعه استفاده کنند و در نهایت، مالکیت دارایی‌ها را به صورت رایگان به دست آورند.

منبع خبرگزاری تسنیم 

برچسب ها: بنادر خوزستان ، بندر امام خمینی
خبرهای مرتبط
بنادر تابعه خوزستان با محوریت کمک به رونق تجاری کسب و کار‌های محلی فعالیت می‌کنند
بندر تجاری شادگان پشتوانه مناسبی برای صادرات محصولات شیلاتی و کشاورزی کشور است
تخلیه و بارگیری ۱۱ میلیون تن کالا در بندر امام خمینی (ره)
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مرور حمله تروریستی به رژه اهواز + فیلم و تصاویر
افزایش ۱۷ هزار میلیارد ریالی دارایی‌های بندر امام خمینی(ره) از محل BOT
حریق شبانه در منطقه مهدیس اهواز؛ ۲ مرد مجروح شدند
آلودگی هوا در ۱۳ شهر خوزستان
رهاسازی آب از سد سیمره برای هورالعظیم در حال بررسی است
آخرین اخبار
رهاسازی آب از سد سیمره برای هورالعظیم در حال بررسی است
آلودگی هوا در ۱۳ شهر خوزستان
افزایش ۱۷ هزار میلیارد ریالی دارایی‌های بندر امام خمینی(ره) از محل BOT
حریق شبانه در منطقه مهدیس اهواز؛ ۲ مرد مجروح شدند
مرور حمله تروریستی به رژه اهواز + فیلم و تصاویر
خاموش شدن آتش در بازارچه ساحلی کیانپارس اهواز
ورود کاروان یاران صمود به استان خوزستان
افزایش پایداری برق با تعویض بیش از ۲۰۰۰ زنجیره مقره در اهواز
پیشنهاد انحلال شورای اسلامی شهر اهواز به وزارت کشور ارائه شد
حمیدیه مشمول دریافت ویژه حق آلایندگی نفت
مخالفت با هرگونه انتقال آب ازبالادست در خوزستان
دومین حلقه چاه از پروژه ۶ حلقه چاه در میدان یادآوران تکمیل شد
عملیات هوایی مهار آتش‌سوزی هورالعظیم از سر گرفته شد