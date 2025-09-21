در پی تیراندازی در یک مراسم عروسی در شهر نشوا، نیوهمپشایر یک نفر کشته و عده‌ای زخمی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - به گزارش پلیس منطقه نشوا، فرد مسلحی در کلوپ اسکای مدو در شهر نشوا، نیوهمپشایر آمریکا که میزبان یک مراسم عروسی بود اقدام به تیراندازی کرد که منجر به کشته شدن یک نفر و زخمی شدن چندین تن دیگر شد.

به گزارش شبکه خبری WHDH ۷ به نقل از یک شاهد، این تیراندازی حدود ساعت ۱۹:۳۰ به وقت محلی رخ داد و مهاجم به سوی مهمانان عروسی که در حال فرار بودند آتش گشود تا اینکه فردی از جمعیت با کوبیدن یک صندلی بر سر او، موفق به متوقف کردنش شد.

پلیس گزارش داد که تیرانداز به سرعت در محل حادثه دستگیر شد و تصاوید دوربین‌های نظارتی تأیید کرد که فقط یک تیرانداز وجود داشته است.

پلیس  همچنین اعلام کرد که در حال بررسی علت و انگیزه مهاجم از این اقدام است.

منبع: اسکای نیوز

