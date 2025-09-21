مسئول ارتباطات فدراسیون فوتبال رژیم صهیونیستی در مورد تعلیق فوتبال اسرائیل گفت: این موضوع ضربه مهلکی به ما خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سایت timesofisrael شلومی بارزل عضو فدراسیون فوتبال اسرائیل در مورد تعلیق فوتبال این کشور گفت: اتخادیه فوتبال اروپا در صورتی که تحت فشار قطر فوتبال ما را تعلیق کند ضربه مهلکی خواهد بود چرا که فوتبال برای اسرائیل اهمیت بالایی دارد.

برخی رسانه‌های صهیونیستی مدعی شدند در ۴۸ ساعت باقیمانده تمام تلاش خود را برای رهایی از تعلیق احتمالی انجام می‌دهند و در این راه از متحدان خود آلمان و مجارستان کمک می‌گیرند و امیدوار هستند که یوفا از این تصمیم صرفنظر کند.این در حالی است که از ۲۰ عضوی که حق رای دارند ۱۷ رای مثبت برای تعلیق اسرائیل وجود دارد.

اسرائیل هیوم و کانال ۱۲ صهیونیست‌ها نیز ضمن تایید این عدد در مورد مخالفان حضور اسرائیل در رقابت‌های فوتبال نوشتند: قطر بزرگترین حامی ملی اتحادیه فوتبال اروپا تمام تلاشش را برای تعلیق فوتبال اسراویل انجام می‌دهد و تقریبا این موضوع تا قبل از رای گیری نیز قطعی به نظر می‌رسد.

کشور‌های مخالف با تعلیق اسرائیل در حال حاضر فقط آلمان و مجارستان هستند، اما دیگر کشور‌ها به صورت ضمنی تعلیق این تیم از مسابقات اروپایی را خواستار شدند.

پیش از این الکساندر چفرین رئیس یوفا معتقد بود بازیکنان نباید تاوان تصمیم سیاسیون را بدهند و این در حالی است که در مورد روسیه نظر چفرین غیر از این بود.

سایت عرب نیوز در اینباره نوشته است: اریک کانتونا، بازیکن سابق فوتبال، نیز از یوفا خواسته است که اسرائیل را ممنوع کند و تاکید کرده است که روسیه همچنان به دلیل جنگ مداوم خود علیه اوکراین از فوتبال اروپا محروم است.

یوفا همچنین اخیراً به دلیل بیانیه «مبهم» خود در مورد قتل یک فوتبالیست غزه‌ای توسط اسرائیل که علت مرگ او را ذکر نکرده بود، مورد انتقاد قرار گرفت.

سایت trtworld نیز در اینباره نوشته است: اسرائیل در تلاش است که با لابی گری اعضای یوفا را از این تصمیم من صرف کند و قطر تمام تلاش خود را برای تعلیق اسرائیل انجام می‌دهد.