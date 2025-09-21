باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

فرزندان خود را به خوردن میوه عادت دهید + فیلم

کارشناس تغذیه در خصوص تغذیه کودکان توضیحاتی را ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر عبدالرضا نوروزی، کارشناس تغذیه با حضور در برنامه سلام تهران در مورد تغذیه کودکان نکاتی را بیان‌ کرد.

 

 

 

مطالب مرتبط
فرزندان خود را به خوردن میوه عادت دهید + فیلم
young journalists club

پایان یک سالگی کودکان، آغاز کم اشتهایی

فرزندان خود را به خوردن میوه عادت دهید + فیلم
young journalists club

نیاز‌های تغذیه‌ای کودکان مبتلا به سرطان

فرزندان خود را به خوردن میوه عادت دهید + فیلم
young journalists club

۶ فایده غذا خوردن با خانواده برای کودک

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
چشم به راهی اهالی غزه به کاروان جهانی «صمود» + فیلم
۸۳۳

چشم به راهی اهالی غزه به کاروان جهانی «صمود» + فیلم

۲۹ . شهريور . ۱۴۰۴
وقتی شبکه های معاند دست به دامن خبرهای دروغ می شوند + فیلم
۶۶۴

وقتی شبکه های معاند دست به دامن خبرهای دروغ می شوند + فیلم

۲۹ . شهريور . ۱۴۰۴
جشن و سرور یمنی‌ها در سالروز پیروزی انقلاب ۲۱ سپتامبر + فیلم
۲۰۸

جشن و سرور یمنی‌ها در سالروز پیروزی انقلاب ۲۱ سپتامبر + فیلم

۳۰ . شهريور . ۱۴۰۴
بررسی مدال‌های طلایی که کشتی‌گیران کشورمان به دست آوردند + فیلم
۱۷۲

بررسی مدال‌های طلایی که کشتی‌گیران کشورمان به دست آوردند + فیلم

۳۰ . شهريور . ۱۴۰۴
۸ طرح تولیدی بازی‌سازی مشمول حمایت قطعی صداوسیما شدند + فیلم
۱۵۵

۸ طرح تولیدی بازی‌سازی مشمول حمایت قطعی صداوسیما شدند + فیلم

۳۰ . شهريور . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.