باشگاه خبرنگاران جوان - یوسف رهنما، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سیاهکل گفت: محیط بانان پاسگاه محیطبانی آغوزی در حین انجام مأموریت گشت و کنترل در مناطق جنگلی این شهرستان، با صحنهای جالب و کمنظیر مواجه شدند و موفق به تصویربرداری از توله خرس قهوهای شدند که با سرعتی شگفتانگیز در حال بالا رفتن از درخت بود.
او افزود: ثبت چنین لحظاتی از رفتار طبیعی حیات وحش، علاوه بر ارزش علمی و آموزشی، نقش مهمی در آگاهیبخشی عمومی و جلب توجه به اهمیت حفاظت از گونههای جانوری دارد.
به گفته رئیس اداره حفاظت محیط زیست سیاهکل، این توله خرس قهوهای که در زیستگاه طبیعی خود مشاهده شد، نشان دهنده سلامت نسبی اکوسیستم جنگلی منطقه و موفقیت اقدامات حفاظتی محیطبانان است.
رهنما ضمن قدردانی از تلاشهای شبانهروزی محیطبانان، بر ضرورت تداوم مراقبت و نظارت بر زیستگاههای طبیعی تأکید کرد و از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشابه، مراتب را به اداره محیط زیست اطلاع دهند تا ضمن حفظ امنیت جانوران، امکان ثبت و بررسی علمی رفتارهای آنها فراهم شود.
منبع: روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان