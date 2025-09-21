باشگاه خبرنگاران جوان - امید ساعدپناه، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان، با تشریح دستاوردها و چالش‌های پیش‌روی این صنعت حیاتی، از موفقیت در کاهش ۵ درصدی خاموشی‌ها در سال گذشته خبر داد و افق کاهش ۱۰ درصدی را برای سال جاری ترسیم کرد.

این دستاورد در سایه اقدامات گسترده اصلاح و مقاوم‌سازی شبکه از جمله تعویض سیم‌های مسی با کابل‌های خودنگهدار، جمع‌آوری انشعاب‌های غیرمجاز و جایگزینی پایه‌های فرسوده حاصل شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان، جایگاه محوری این شرکت را در پیشبرد اهداف صنعت برق کشور مورد تاکید قرار داد و به تبیین مهم‌ترین چالش‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای در حوزه توزیع برق استان پرداخت.

وی با اشاره به وضعیت خاص آب و هوایی هرمزگان و گرمای طاقت‌فرسای آن، مصرف برق در این استان را معادل سه برابر الگوی کشوری دانست که این امر فشار مضاعفی بر تجهیزات وارد کرده و به بروز مشکلات فنی در تابستان منجر می‌شود. ساعدپناه اذعان داشت که ناترازی تولید و مصرف، امسال نیز ناگزیر به اعمال مدیریت بار و خاموشی در بخش‌های خانگی، صنعتی و کشاورزی شده است.

رئیس هیئت مدیره شرکت توزیع برق هرمزگان، تعامل سازنده با کشاورزان و شهرک‌های صنعتی در مدیریت بار را نقطه قوتی دانست که بخش قابل توجهی از خاموشی‌ها را با همکاری مشترکان مهار کرده است.

وی از همدلی و همراهی مردم در عبور از تابستان سخت جاری قدردانی کرد.

معضل رمزارزها و سرقت؛ تهدیدی برای پایداری شبکه

در میان چالش‌های پیش‌رو، ساعدپناه به صراحت از معضل استخراج غیرمجاز رمزارزها یاد کرد. وی با بیان اینکه بیش از ۸۰ مگاوات برق، به‌ویژه در غرب استان، به صورت غیرمجاز صرف این فعالیت می‌شود، از عزم جدی شرکت برای جمع‌آوری این مراکز غیرقانونی خبر داد. سرقت تجهیزات در شبکه‌های توزیع برق شهری و روستایی، از دیگر معضلاتی است که نه تنها شبکه را با اختلال مواجه می‌کند، بلکه موجب خسارت به وسایل برقی مشترکان و افزایش نارضایتی عمومی می‌شود.

مدیرعامل توزیع برق هرمزگان تعداد مشترکان استان را بالغ بر ۸۰۳ هزار نفر در بخش‌های خانگی، صنعتی، تجاری، کشاورزی و روشنایی معابر اعلام کرد. بر اساس آمار، ۸۱ درصد این مشترکان را بخش خانگی تشکیل می‌دهد که حدود ۶۰ درصد از برق استان را به خود اختصاص داده‌اند.

نیروگاه‌های خورشیدی؛ افق روشن آینده

در راستای تحقق پایداری انرژی، ساعدپناه توسعه نیروگاه‌های خورشیدی را یکی از برنامه‌های کلیدی شرکت برشمرد. وی از نهایی شدن ۲۲ ساختگاه انرژی خورشیدی با همکاری منابع طبیعی و امور اراضی و واگذاری زمین برای آن‌ها خبر داد. بنابر اعلام وی، در ماه آینده، عملیات اجرایی ساخت دو نیروگاه سه‌مگاواتی با سرمایه‌گذاری سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) آغاز خواهد شد.

در حوزه حمایتی نیز، برنامه‌ای مشترک با کمیته امداد، بهزیستی و سپاه پاسداران برای نصب بیش از ۵۰۰ نیروگاه خورشیدی کوچک‌مقیاس برای خانوارهای کم‌برخوردار تا پایان سال در دستور کار قرار دارد که پیش‌بینی می‌شود این تعداد به یک هزار واحد افزایش یابد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان در پایان، با تاکید بر ضرورت پرداخت به موقع قبوض برق توسط مشترکان، یادآور شد که مطالبات معوق، مانع بزرگی در مسیر اجرای طرح‌های توسعه‌ای و نگهداری موثر از شبکه توزیع برق استان است.

منبع:روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان